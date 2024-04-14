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Харків атакують "Шахеди": у місті вибухи

Харків, Неділя 14 квітня 2024 00:40
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Харків атакують "Шахеди": у місті вибухи Фото: Харків атакують "Шахеди" (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Харків атакують безпілотники типу "Шахеди" вночі 14 квітня. Чутно вибухи, у деяких районах перебої з електрикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

"Харків у небезпечній зоні. Місто під ударом "шахедів"", - повідомив мер міста Ігор Терехов.

Місцеві джерела повідомляють про вибух у місті. У деяких районах зникло світло.

Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників на місто.

"Декілька дронів у північній частині Харківської області, курс східний. Безпілотники у західній частині Харківської області, курс південно-східний", - повідомляли захисники.

Пізніше ЗСУ попросили мешканців міста перебувати у укриттях.

"Харків - перебуваєте у укриттях", - писали Повітряні Сили.

Оновлено 01:05: у місті пролунав вибух після відбою тривоги.

Повітряні Сили повідомляють про ракетну небезпеку для регіону.

У місті оголошено повітряну тривогу.

Харків атакують &quot;Шахеди&quot;: у місті вибухиФото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Удари російських військ по Харкову

Раніше ми писали, що російські війська обстрілами пошкодили ТЕЦ, яка живить Харків.

Також 11 квітня, в Харкові пролунали вибухи. У місті було оголошено повітряну тривогу.

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