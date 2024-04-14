Харків атакують "Шахеди": у місті вибухи
Харків атакують безпілотники типу "Шахеди" вночі 14 квітня. Чутно вибухи, у деяких районах перебої з електрикою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.
"Харків у небезпечній зоні. Місто під ударом "шахедів"", - повідомив мер міста Ігор Терехов.
Місцеві джерела повідомляють про вибух у місті. У деяких районах зникло світло.
Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників на місто.
"Декілька дронів у північній частині Харківської області, курс східний. Безпілотники у західній частині Харківської області, курс південно-східний", - повідомляли захисники.
Пізніше ЗСУ попросили мешканців міста перебувати у укриттях.
"Харків - перебуваєте у укриттях", - писали Повітряні Сили.
Оновлено 01:05: у місті пролунав вибух після відбою тривоги.
Повітряні Сили повідомляють про ракетну небезпеку для регіону.
У місті оголошено повітряну тривогу.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Удари російських військ по Харкову
Раніше ми писали, що російські війська обстрілами пошкодили ТЕЦ, яка живить Харків.
Також 11 квітня, в Харкові пролунали вибухи. У місті було оголошено повітряну тривогу.
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