Харків атакують "Шахеди": у місті вибухи

Харків атакують безпілотники типу "Шахеди" вночі 14 квітня. Чутно вибухи, у деяких районах перебої з електрикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

Повітряні Сили повідомляють про ракетну небезпеку для регіону.

Оновлено 01:05 : у місті пролунав вибух після відбою тривоги.

Пізніше ЗСУ попросили мешканців міста перебувати у укриттях.

"Декілька дронів у північній частині Харківської області, курс східний. Безпілотники у західній частині Харківської області, курс південно-східний", - повідомляли захисники.

Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників на місто.

Місцеві джерела повідомляють про вибух у місті. У деяких районах зникло світло.

"Харків у небезпечній зоні. Місто під ударом "шахедів"", - повідомив мер міста Ігор Терехов.

Удари російських військ по Харкову

Раніше ми писали, що російські війська обстрілами пошкодили ТЕЦ, яка живить Харків.

Також 11 квітня, в Харкові пролунали вибухи. У місті було оголошено повітряну тривогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.