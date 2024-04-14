"Мученицький законопроект". Кулеба висловився про затримку допомоги Україні в Конгресі США
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що законопроект щодо допомоги Україні в Конгресі США вже можна назвати "мученицьким".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Я думаю, що вже можна сміливо називати цей законопроект не багатостраждальним, а мученицьким", - сказав міністр.
На запитання журналіста, чи приймуть таки законопроект, Кулеба зауважив, що наразі не може загадувати.
"Мали б. У нас ситуація така: з осені минулого року ми чуємо сигнал від республіканців та демократів, що все буде проголосовано. Був нещодавно коментар спікера Джонсона, казали, що ось на цьому тижні, але рішення знову немає. Тому я вже нічого не загадую. Можу тільки сказати, що президент, ОП, Кабмін, МЗС, всі вже, хто може, працює найрізноманітнішими каналами, щоб це рішення було ухвалене", - пояснив глава МЗС.
Нагадаємо, сьогодні, 14 квітня, голова розвідувального комітету Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер заявив, що Палата представників США цього тижня розгляне питання фінансування допомоги Україні у війні з Російською Федерацією.
Допомога Україні від США
В США закінчились гроші на фінансування допомоги Україні, а питання виділення нових коштів перебуває на розгляді Конгресу ще з минулої осені. Зрушення у питанні сталося у лютому, коли Сенат схвалив законопроект, який передбачає кошти на допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США.
На Україну в рамках цього законопроекту передбачено понад 60 млрд доларів.
Однак Палата представників досі не розглянула документ, підтриманий Сенатом. Спікер Палати Майк Джонсон відмовлявся ставити цей законопроект на голосування. Зокрема, через позицію Дональда Трампа, який має значний вплив на Республіканську партію.
Днями Трамп після зустрічі з Джонсоном заявив, що не проти американської допомоги Україні. Але, за його словами, вона не має бути "подарунком". Таким чином Трамп підтримав ідею допомоги Україні в кредит, з якою виступали в Республіканській партії.
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