Иран атаковал Израиль, а Россия готовит провокацию на ЗАЭС: новости за выходные
В ночь на воскресенье, 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля, а российские оккупанты готовят провокацию на Запорожской атомной электростанции.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
Новости за 13 апреля:
- В Донецкой области пограничники уничтожили два вражеских БТР;
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Макрон и Шольц обсудили военную поддержку Украины;
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Российские оккупанты обстреляли центр Купянска;
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Галущенко назвал цель российских ударов по энергетике в Украине;
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Россияне попытались прорвать оборону 47 бригады: бойцы показали, чем это закончилось.
Новости за 14 апреля:
- Харьков атаковали беспилотники типа "Шахед":
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РФ атакует на трех направлениях, чтобы снизить оборонные возможности Украины в условиях нехватки оружия;
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Оккупанты взяли оперативную паузу на двух направлениях фронта;
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Пограничники уничтожили состав снарядов РФ на Купянском направлении;
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Россияне выпустили ракету по Днепру.
Нападение на Израиль
В ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Помогали Израилю в перехвате иранских дронов и ракет силы США и Британии.
Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.
Днем 14 апреля американский телеканал CNN со ссылкой на израильский источник сообщил, что Израиль ответит Ирану, но масштабы ответа будут определены на заседании военного кабинета.
В свою очередь министр военного кабинета Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль "будет требовать от Ирана цен таким образом и в такое время, которое их устроит".
Подробнее о причинах конфликта между Израилем и Ираном - читайте вматериале РБК-Украина.
Провокация на ЗАЭС
Тем временем Генеральный штаб Украины сообщил, что российские кафиры готовятся провести очередную провокацию на Запорожской атомной электростанции.
В штабе отметили, что захватчики могут обвинить Украину.
Напомним, что на неделе Запорожская атомная электростанция перевела все реакторы в состояние "холодной остановки". 13 апреля последний блок был переведен в это состояние. В Минэнерго объяснили, что это важно во избежание ядерной катастрофы.
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