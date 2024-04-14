У Раді спрогнозували, коли Зеленський підпише закон про мобілізацію
Перед підписанням закону про мобілізацію Офіс президента перевірить його на відповідність Конституції. Загалом все це може зайняти до двох тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника спікера Верховної ради Олександра Корнієнка в ефірі телемарафону.
Корнієнко прогнозує, що президент України Володимир Зеленський "за позитивного сценарію" підпише закон про мобілізацію протягом двох тижнів.
"Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі - за місяць", - сказав віцеспікер Ради.
За словами Корнієнка, нині у парламенті не зареєстровано жодних постанов, які б блокували підписання ухвалених змін до закону про мобілізацію.
"Ми чекаємо ще один день ці постанови. За два попередні дні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде", – додав він.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, 11 квітня Верховна рада ухвалила у другому читанні закон про мобілізацію, який змінює порядок її проведення. Зокрема, для військовозобов'язаних запроваджують нові зобов'язання, посилюють покарання для ухилянтів і не лише.
У документі також спочатку була норма про демобілізацію військовослужбовців, але її забрали звідти в останній момент. Питання хочуть врегулювати в рамках окремого законопроекту.
Закон все ще не набув чинності - це станеться через місяць після того, як президент Володимир Зеленський підпише його. Більш детально про новий закон - у матеріалі РБК-Україна.
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