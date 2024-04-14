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У Раді спрогнозували, коли Зеленський підпише закон про мобілізацію

Україна, Неділя 14 квітня 2024 16:39
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У Раді спрогнозували, коли Зеленський підпише закон про мобілізацію Фото: перший заступник спікера Верховної ради Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Перед підписанням закону про мобілізацію Офіс президента перевірить його на відповідність Конституції. Загалом все це може зайняти до двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника спікера Верховної ради Олександра Корнієнка в ефірі телемарафону.

Корнієнко прогнозує, що президент України Володимир Зеленський "за позитивного сценарію" підпише закон про мобілізацію протягом двох тижнів.

"Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі - за місяць", - сказав віцеспікер Ради.

За словами Корнієнка, нині у парламенті не зареєстровано жодних постанов, які б блокували підписання ухвалених змін до закону про мобілізацію.

"Ми чекаємо ще один день ці постанови. За два попередні дні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде", – додав він.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, 11 квітня Верховна рада ухвалила у другому читанні закон про мобілізацію, який змінює порядок її проведення. Зокрема, для військовозобов'язаних запроваджують нові зобов'язання, посилюють покарання для ухилянтів і не лише.

У документі також спочатку була норма про демобілізацію військовослужбовців, але її забрали звідти в останній момент. Питання хочуть врегулювати в рамках окремого законопроекту.

Закон все ще не набув чинності - це станеться через місяць після того, як президент Володимир Зеленський підпише його. Більш детально про новий закон - у матеріалі РБК-Україна.

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