Іран готує удар по Ізраїлю? У чому суть конфлікту та чи наважиться Тегеран на атаку

З початку квітня світ перебуває в очікуванні іранської відповіді на удар Ізраїлю по консульству в Дамаску (Сирія). За цей час неодноразово повідомлялося, що Тегеран ось-ось готовий атакувати, а згідно з останніми даними, удар буде вже в найближчі години.

Детальніше про причини конфлікту, іранські погрози та що пишуть про це світові ЗМІ, - у тексті РБК-Україна .

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Перший крок за Ізраїлем? Суть нового конфлікту та можливі причини

Ізраїльські сили 1 квітня завдали ракетного удару по консульству Ірану в Дамаску. Загинули щонайменше семеро осіб, зокрема командир підрозділу "Аль-Кудс" (експедиційне крило Корпусу вартових ісламської революції) генерал Мохаммад Реза Захеді та генерал Мохаммад Хаді Хаджі Рахімі.

Регіональні медіа звинуватили Ізраїль. Офіційно відповідальності він не взяв, але й не казав, що не стоїть за ударом. Ймовірно, ціль у сирійській столиці атакували з літаків F-35 у той час, коли в будівлі перебували іранці. Ця атака стала важливим прецедентом. До цього ізраїльська армія неодноразово вражала об'єкти іранських та проіранських сил у Сирії, але ніколи не била по дипломатичних будівлях.

"З точки зору міжнародного права, це грубе порушення імунітету диппредставництв, які вважаються територією тієї країни, інтереси якої вони представляють", - написав у колонці для РБК-Україна аналітик Українського інституту майбутнього Іллія Куса.

Виходячи із статусу загиблих, Іран зазнав найсерйозніших втрат з часів ліквідації генерала Касема Сулеймані у 2020 році. На удар реагували із тривогою. З критикою виступили генсек ООН Антоніу Гутерріш, Китай, Саудівська Аравія та інші недружні до Ізраїля країни.

Зазначимо, Іран і сам не раз порушував недоторканність дипломатичних об'єктів. Останній випадок - у 2016 році в Тегерані натовп увірвався до посольства Саудівської Аравії. При цьому Іран ніколи не атакував посольства дронами чи ракетами. Іншими словами, ізраїльська атака є достатньо знаковою, щоб, можливо, відкрити новий розділ у протистоянні на Близькому Сході.

Фото: внаслідок атаки ліквідовано іранського генерала Мохаммада Реза Захеді (Fars Media Corporation)

Крім того, вона накладається на зростаючий міжнародний тиск через війну в секторі Газа. Наразі дії Армії оборони (ЦАХАЛ) критикують не лише вороги, а й стратегічний союзник в особі США. Наприкінці березня Вашингтон не наклав вето на резолюцію Ради безпеки ООН про негайне припинення вогню. У відповідь прем'єр Біньямін Нетаньяху відмінив поїздку військової делегації. Тому удар по консульству Ірану виглядає ще й сигналом світу про те, що Ізраїль має намір вирішувати питання так, як вважає за потрібне.

Ескалація з Іраном відбувається на тлі війни в Газі, яка триває вже понад шість місяців. Незважаючи на підтримку терористів ХАМАС та антиізраїльську риторику, на практиці Тегеран не наважився на прямий військовий конфлікт, хіба що активізував проксі-сили - хуситів у Ємені та меншою мірою ліванську "Хезболлу".

На думку Куси, для ракетного удару по дипломатичній будівлі могло бути кілька причин. Можливо, Ізраїль намагається втягнути Іран у пряме військове протистояння, щоб підняти ставки та змусити США втрутитися; зруйнувати хитке перемир'я, яке досягли США та проіранські угруповання у Сирії та Іраку; показати прогрес у війні з Іраном на тлі кампанії, що затягнулася в Газі.

Обмін погрозами. Іран лякає ударом, Ізраїль готовий до війни

Напад викликав гнівну реакцію високих іранських чиновників, які одразу пообіцяли "жорстку відповідь".

"Ми змусимо їх пошкодувати про те, що вони скоїли злочин і вдалися до подібних дій", - заявив верховний лідер Ірану Алі Хаменеї.

Іранський президент Ібрагім Раїсі назвав атаку на консульство в Дамаску "нелюдським, агресивним та огидним актом". А міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян заявив, що Ізраїль атакував літаками та ракетами американського виробництва, тому США теж нібито несуть відповідальність.

За даними Bloomberg, Тегеран надсилав письмове повідомлення до Вашингтона, щоб "американці відійшли убік", а у відповідь нібито США попросили не атакувати їх цілі. Офіційно американська сторона це не коментувала. Ізраїль заздалегідь не інформував партнера про авіаудар.

Фото: аятолла Алі Хаменеї загрожує Ізраїлю ударом у відповідь (Getty Images)

Цими днями ізраїльський міністр закордонних справ Ісраель Кац попередив, що його країна відповість на іранські атаки.

"Якщо Іран атакує зі своєї території, Ізраїль відреагує та атакує Іран", - написав він у своєму мікроблозі X.

А президент США Джо Байден запевнив Нетаньяху у непохитній підтримці. За його словами, американські партнери зроблять все можливе для захисту Ізраїлю. Напередодні іранська місія при ООН висунула ультиматум. Вона вимагає, щоб Рада безпеки засудила удар по консульству, інакше Тегеран застосує силу. Спікер ЦАХАЛ Даніель Хагарі наголосив, що Армія оборони готова до нападу, постійно оцінює ситуацію та діятиме скрізь, де потрібно.

Як пише The Times of Israel, глава іранського МЗС передав Вашингтону нове послання. У ньому йдеться про те, що відповідь на удар по консульству буде контрольованою та не ескалаційною. Можливо, йдеться не про прямий напад, а про атаки проіранських проксі, таких як "Хезболла" чи ХАМАС у секторі Газа.

Публічно на іранські погрози відреагував британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Який закликав іранського колегу Абдоллахіяна запобігти подальшої ескалації на Близькому Сході.

Атака протягом 24-48 годин? Чому немає остаточного рішення

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляє про підготовку саме прямої атаки. За його даними, Іран готується вдарити протягом наступних 24-48 годин по об'єктах у південній чи північній частині Ізраїлю.

При цьому близький до лідерів іранського режиму співрозмовник каже, що остаточного рішення щодо планів нападу ще немає. Як і про те, коли атакувати - у п'ятницю чи суботу.

"Плани знаходяться на розгляді верховного лідера, і він все ще зважує політичний ризик", - цитує видання радника аятоли Хаменеї.

Раніше офіційні особи США вважали неминучим удар по ізраїльським або американським силам на Близькому Сході. Тепер розвідка впевнена, що Тегеран атакує ізраїльську територію, а не інтереси Вашингтона та Єрусалиму в інших частинах регіону, пише WSJ.

Фото: американський президент Джо Байден запевнив Ізраїль у непохитній підтримці (Getty Images)

Учора американське посольство в Ізраїлі рекомендувало своїм громадянам не залишати центральні райони країни.

"З метою застереження урядовим службовцям США та членам їхніх сімей до подальшого повідомлення заборонено виїжджати за межі Великого Тель-Авіва (включаючи Герцлію, Нетанію і навіть Єхуду), Єрусалима та Беер-Шеви", - зазначив представник уряду США.

Пентагон підтвердив, що голова Центрального командування Збройних сил США Майк Ерік Курілла, відповідальний за операції на Близькому Сході, вирушив до Ізраїлю. Міністр оборони Ллойд Остін у розмові з ізраїльським колегою Йоавом Галлантом підтвердив "залізну підтримку перед зростаючими загрозами з боку Ірану". За його словами, ізраїльська сторона може покластися на США захист від іранських атак.

Також учора прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху застеріг Тегеран.

"Хто б не завдав нам шкоди, ми завдамо шкоди у відповідь. Ми готові задовольнити всі потреби держави Ізраїль у безпеці як в обороні, так і в наступі", - заявив він, виступаючи перед військовими на авіабазі на півдні країни.

Politico також пише про підготовку масштабного удару. Але зазначає, що Іран коригує плани і таким чином надсилає сигнали США, щоб можлива ескалація не змусила Вашингтон відповісти. Поки розглядаються два варіанти - пряма атака або з боку ліванської "Хезболли". Колишній співробітник Пентагону та офіцер ЦРУ у відставці Мік Малрой упевнений, що успіх удару визначить, чи переросте він у ширший конфлікт.

Найгірший сценарій та чи наважиться Іран на удар по Ізраїлю

Тим часом CBS News зазначає, що Ізраїль готується до найгіршого сценарію. Який, на думку американських чиновників, може стати реальністю в найближчі години.

Два співрозмовники повідомили виданню, що велика атака очікується вже у п'ятницю, 12 квітня. Можливо, вона відбудеться з використанням понад 100 ударних безпілотників та десятків ракет. Попередньо цілями будуть військові об'єкти на ізраїльській території. Американська сторона вважає, що ЦАХАЛ буде складно відбити атаку такого масштабу.

Фото: прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху каже про готовність воювати з Іраном (Getty Images)

Іран публічно не говорив, як і коли відповість на ракетний удар по своєму консульству в Сирії, тому неясно, як далеко зайдуть його лідери. Варіант із прямим нападом справді загрожує тим, що війна проти ХАМАС у секторі Газа переросте у ширший регіональний конфлікт.

Експерт з безпеки та колишній співробітник ізраїльської розвідки "Моссад" Сіма Шайн вважає, що прямо зараз розгортаються найтривожніші події за останні десятиліття. За її словами, прямий удар по Ізраїлю може включати комбіновану атаку, аналогічну до тієї, яку іранські сили в 2019 році провели проти саудівського нафтового об'єкта Saudi Aramco.

"Вони спробують атакувати збройні сили або якийсь військовий об'єкт. Але питання у збитках. Якщо буде багато вбитих чи поранених, думаю, це може призвести до величезної ескалації", - сказала вона і додала, що насправді жодна зі сторін не хоче конфлікту.

Видання El Pais пише: є ознаки того, що Іран насправді побоюється "приголомшливої" відплати з боку Байдена та Нетаньяху. Звичайно, військовий потенціал для нападу є, хоча, схоже, навіть один із союзників - Російська Федерація - намагається відмовити Тегеран. Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков закликав до максимальної стриманості.

"Ракетний потенціал Ірану значний. Його ракети досягали Іраку та Сирії. Вони можуть досягти Ізраїлю", - каже Лучано Заккара, професор Центру досліджень Перської затоки в Університеті Катару.

Інше питання - чи відповідає такий удар іранським інтересам.

"Прямо атакувати Ізраїль важко. Тегеран знає, якщо він зробить це, відповідь Ізраїлю та Сполучених Штатів буде значною", - додав він.

Словесну суперечку міністрів закордонних справ та заяву Біньяміна Нетаньяху про готовність до війни не лише в секторі Газа експерт називає грою на стримування між країнами, які давно перебувають у стані війни. Відомо про близько 40 випадків, коли Ізраїль проводив операції на іранській території. У тому числі щодо ліквідації вчених-ядерників у Тегерані та батька іранської ядерної програми Мохсена Фахрізаде у листопаді 2020 року.

Водночас, очевидно, що потенціал стримування в Ірану менший, ніж у Ізраїлю.

"І технологічно він не такий розвинений. Я не думаю, що він збирається запускати ракети безпосередньо зі своєї території, тому що ізраїльська відповідь прийде й туди. Ізраїль ясно дав це зрозуміти", - наголосив Заккара.