Макрон та Шольц обговорили військову підтримку України

"Підтвердивши свою незмінну та довгострокову підтримку України, обидва лідери продовжили роботу, виконану в рамках Конференції на підтримку України, що відбулася 26 лютого в Парижі, та Веймарського саміту, що відбувся 15 березня в Берліні. Вони також обговорили європейські ініціативи з військової підтримки України", - написано на сайті Єлисейського палацу.

Також у бесіді лідери країн обговорили відносини між Європейським Союзом та Китаєм та скоординували свої дії, зокрема, на підтримку відновлення балансу у торговельно-економічних відносинах між Європою та Китаєм та наполягаючи на впливі війни в Україні на європейську безпеку.