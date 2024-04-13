Макрон та Шольц обговорили військову підтримку України
Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили європейські ініціативи щодо військової підтримки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єлисейського палацу.
"Підтвердивши свою незмінну та довгострокову підтримку України, обидва лідери продовжили роботу, виконану в рамках Конференції на підтримку України, що відбулася 26 лютого в Парижі, та Веймарського саміту, що відбувся 15 березня в Берліні. Вони також обговорили європейські ініціативи з військової підтримки України", - написано на сайті Єлисейського палацу.
Також у бесіді лідери країн обговорили відносини між Європейським Союзом та Китаєм та скоординували свої дії, зокрема, на підтримку відновлення балансу у торговельно-економічних відносинах між Європою та Китаєм та наполягаючи на впливі війни в Україні на європейську безпеку.
Підтримка Франції України
Раніше президент Франції Еммануель Макрон припустив , що Європі доведеться збільшити допомогу Україні у зв'язку з тим, що США досі затримують обіцяний пакет допомоги.
Також ми писали, що Франція та Британія домовилися збільшити постачання військової допомоги Україні та обговорили пріоритети ЗСУ на найближчі місяці.
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