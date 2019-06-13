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Гройсман против идеи двухпалатного парламента

Новости » Политика    13.06.2019 - 23:57
Гройсман против идеи двухпалатного парламента
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Премьер считает, что количество депутатов в парламенте следует сократить

Премьер-министр Владимир Гройсман не поддерживает идею двухпалатного парламента в Украине. Об этом он заявил в эфире "1+1", передает РБК-Украина.

В то же время премьер считает, что нынешняя форма Верховной рады также не является эффективной, по его мнению, количество депутатов следует уменьшить.

Также Гройсман выступает за изменение системы выборов в парламент.

"Такая форма парламента, как сегодня, она не является эффективной. Мы должны изменить систему выборов в парламент. Я считаю, что было бы целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить вторую палату", - заявил премьер.

Он добавил, что считает, введение двухпалатного парламента, в котором "вместо 450 депутатов было бы 800 - это совершенно неправильная позиция".

Напомним, ранее представитель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что глава государства не исключает введение двухпалатного парламента, поскольку смешанная система выборов - "большая беда украинского парламента". При этом переформатирование парламента не планируется в ближайшее время.

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