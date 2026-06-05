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Поліція провела масштабну спецоперацію у ВЛК по Україні

11:23 05.06.2026 Пт
2 хв
Що вилучили в лікарів в рамках спецоперації "Ескулап"?
aimg Олена Чупровська
Поліція провела масштабну спецоперацію у ВЛК по Україні Ілюстративне фото: поліція одночасно провела 58 обшуків у лікарів ВЛК ( armyinform.com.ua)
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Поліція одночасно прийшла з обшуками до лікарів військово-лікарських комісій одразу в 16 регіонах країни - шукали незадекларовані квартири, готівку та авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Що таке операція "Ескулап"

Поліція провела масштабну антикорупційну операцію проти посадовців військово-лікарських комісій (ВЛК) та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

Поліція провела масштабну спецоперацію у ВЛК по УкраїніФото: вилучене майно (https://t.me/UA_National_Police/68107)

Мета - виявити розходження між тим, що чиновники задекларували, і тим, чим вони насправді володіють. За попередніми даними, загальна сума таких розходжень сягає 200 мільйонів гривень.

Розрив між тим, що вказано в деклараціях, і реальним майном у кожному конкретному випадку становить від 2 до 11 мільйонів гривень.

Слідство цікавить незадекларована власність родичів посадовців - авто, квартири, будинки, земля, готівка. Або навпаки - майно задекларували, але воно явно перевищує офіційні доходи.

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Що вилучили

Під час обшуків поліція забрала:

  • автомобілі, зокрема Mercedes-Benz GLE 300D 2025 року вартістю понад 100 тисяч доларів;
  • готівку в гривнях та іноземній валюті;
  • медичні документи і виписки ВЛК щодо 36 пацієнтів;
  • різноманітні договори, чеки про перекази та оплату товарів на суми від 600 тисяч гривень до понад мільйона.

Поліція провела масштабну спецоперацію у ВЛК по УкраїніФото: вилучені у лікарів гроші (https://t.me/UA_National_Police/68107)

Вилучені документи можуть свідчити про відмивання грошей. Досудове розслідування триває, слідчі збирають доказову базу для оголошення підозр фігурантам.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про скандал в Ужгородському ТЦК: посадовцям оголосили підозри за катування людей - військовозобов'язаних, зокрема, прив'язували кайданками до драбини. Справа отримала розголос і стала черговим прикладом зловживань у військових структурах.

Як повідомляло РБК-Україна, НАБУ і САП викрили схему з вимаганням мільйона доларів хабара під час закупівлі безпілотників для Державної прикордонної служби. Це ще один резонансний корупційний кейс у сфері оборони.

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