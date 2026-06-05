Лист Зеленського Путіну: що в тексті та як реагують РФ та США

Президент Володимир Зеленський вчора опублікував відкритого листа диктатору Володимиру Путіну. На нього вже відреагували в Кремлі, також свою позицію висловив лідер США Дональд Трамп.

Детальніше про те, що саме написав Зеленський Путіну та яка на це вже є реакція - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Лист Зеленського

Зазначимо, за день до публікації листа Зеленський заявив, що Україна наразі не є пріоритетним питання для США, які займаються Іраном. Тож Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів з Путіним, ніж чекати в черзі, поки США закінчать всі війни.

А вже вчора ввечері з'явився відкритий лист президента України до Путіна.

Зеленський у відкритому листі до Путіна, в якому запропонував припинення вогню (інфографіка РБК-Україна)

Український лідер зазначає, що РФ не захопить Донбас цього року, закликає диктатора завершити війну і сісти за стіл переговорів.

За його словами, на час переговорів Україна готова оголосити перемир'я, а війська пропонується зупинити на лінії розмежування ("стоїмо де стоїмо").

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Ось скорочений переказ листа:

Зміна стосунків: За 26 років влади в Росії відносини між країнами трансформувалися від обговорення товарообігу до стану війни, яка стала особистим вибором російського лідера.

За 26 років влади в Росії відносини між країнами трансформувалися від обговорення товарообігу до стану війни, яка стала особистим вибором російського лідера. Війна як тягар для Росії: Війна спричиняє негативні наслідки для росіян: дефіцит товарів, зростання цін, мобілізацію та відсутність перспектив закінчення конфлікту.

Війна спричиняє негативні наслідки для росіян: дефіцит товарів, зростання цін, мобілізацію та відсутність перспектив закінчення конфлікту. Втрати та ресурси : Росія зазнає величезних втрат на фронті (понад 30 тисяч убитих і поранених щомісяця), а ресурси та політична сила для підтримки лояльності громадян вичерпуються.

: Росія зазнає величезних втрат на фронті (понад 30 тисяч убитих і поранених щомісяця), а ресурси та політична сила для підтримки лояльності громадян вичерпуються. Український спротив : Україна вистояла попри прогнози, об'єднала світ довкола себе та перенесла війну на територію Росії, продемонструвавши спроможність до повномасштабного захисту.

: Україна вистояла попри прогнози, об'єднала світ довкола себе та перенесла війну на територію Росії, продемонструвавши спроможність до повномасштабного захисту. Втрата незалежної позиції Росії : Росія стала повністю залежною від допомоги Північної Кореї та Китаю, втративши самостійність у прийнятті рішень.

: Росія стала повністю залежною від допомоги Північної Кореї та Китаю, втративши самостійність у прийнятті рішень. Пропозиція закінчити війну : Україна пропонує завершити конфлікт чесно і достойно, відмовившись від шляху постійної війни.

: Україна пропонує завершити конфлікт чесно і достойно, відмовившись від шляху постійної війни. Формат перемовин : Пропонується двосторонній трек перемовин із залученням як гарантів США та європейських партнерів на нейтральній території (Швейцарія, Туреччина або країни Арабського світу).

: Пропонується двосторонній трек перемовин із залученням як гарантів США та європейських партнерів на нейтральній території (Швейцарія, Туреччина або країни Арабського світу). Кроки для початку діалогу:

Визначення чіткої дати зустрічі лідерів. Повне припинення вогню на час перемовин із моніторингом з боку США. Обмін військовополоненими за принципом “всіх на всіх”. Повернення вивезених цивільних та дітей.

Перспектива: Вибір щодо завершення війни залишається за російським лідером; у разі продовження агресії Україна боротиметься далі, а внутрішня втома в Росії неминуче призведе до змін.

Повний текст читайте тут.

Мотиви України

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що листа передадуть всіма дипломатичними каналами. А джерело РБК-Україна в команді президента акцентувало на важливості того, що зміст листа йде в Росію, "насамперед до тих груп там, які мають вплив".

Фото: Зеленський у листі дав зрозуміти агресору, що Київ здатний різко збільшити ціну на війну для Москви (інфографіка РБК-Україна)

Як пояснив у коментарі журналістам радник президента Дмитро Литвин, головний адресат листа, звісно, Путін, але він також націлений на США та інших партнерів.

Реакція Кремля

Сам диктатор на листа ще ніяк не реагував, а ось спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що листа бачив. При цьому він зазначив, що Путіну про нього повідомлять пізніше. Пєсков також повторив заїжджену кремлівську тезу, що "якщо Зеленський хоче переговорів, нехай приїжджає до Москви".

І хоч на листа Путін ще не відреагував, до цього він вже зробив кілька заяв про війну в Україні. При чому спектр тем обрав радикально протилежний. Від нових погроз ударом "Орєшніком" по житловій забудові в Україні до "слава Богу" у разі закінчення війни. Путін заявив про готовність до "компромісів", знову згадав про "дух Анкориджа" та не відмовився від мрії про Донбас.

Реакція Трампа

Коментуючи журналістам лист, який Зеленський надіслав Путіну, президент США зазначив, що радий тому, що сторони обговорюють можливість зустрічі. За його словами, Сполучені Штати "багато зробили", щоб це стало можливим.

"Я думаю, що це будо чудово, якщо вони (Зеленський і Путін - ред.) зустрінуться", - сказав Трамп у Білому домі, спілкуючись з пресою.

Він назвав Росію та Україну "прекрасними країнами", а також зазначивши, що і Путін, і Зеленський - "дуже добрі люди".

Фото: Зеленський пропонує закінчити чесно війну й щоб не було розпалення конфлікту (інфографіка РБК-Україна)

Крім того, Трамп повторив свою традиційну репліку, "що у війні в Україні щомісяця гинуть 25 тисяч людей", і висловив думку, що сторони все ж таки прийдуть до "певних компромісів" і завершать конфлікт.

Американський лідер додав, що Україна нібито "не протрималася б і один-два дні", без наданої допомоги від США.