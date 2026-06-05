Путіну доповіли про лист Зеленського
Російському диктатору Володимиру Путіну доповіли про лист президента України Володимира Зеленського.
Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"У Росії немає офіційних каналів спілкування з Україною", - прокоментував він передачу листа Зеленського.
Увечері 4 червня на сайті Офісу президента оприлюднили відкритий лист Володимира Зеленського до російського диктатора. У зверненні глава держави запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни для обговорення шляхів досягнення тривалого миру.
Зеленський наголосив, що Україна готова оголосити припинення вогню на період перемовин. Крім того, Київ ініціює обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", що, за словами президента, може стати важливим кроком до завершення війни.
У Кремлі повідомили, що вже ознайомилися з листом Зеленського, однак самому Путіну його поки не передали. Також там прокоментували можливий формат і місце зустрічі з українським президентом.
Своєю чергою президент США Дональд Трамп, коментуючи лист Зеленського до Путіна, заявив, що позитивно оцінює сам факт обговорення потенційної зустрічі сторін. Він додав, що Сполучені Штати доклали значних зусиль, аби створити умови для такого діалогу.
Детальніше про зміст листа Зеленського - в окремому матеріалі РБК-Україна.