ua en ru
Пт, 05 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Путіну доповіли про лист Зеленського

11:31 05.06.2026 Пт
2 хв
Чи є у Москви офіційні канали спілкування з Києвом?
aimg Валерій Ульяненко
Путіну доповіли про лист Зеленського Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Російському диктатору Володимиру Путіну доповіли про лист президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"У Росії немає офіційних каналів спілкування з Україною", - прокоментував він передачу листа Зеленського.

Читайте також: Навіщо Зеленський написав листа Путіну: деталі від джерела РБК-Україна

Увечері 4 червня на сайті Офісу президента оприлюднили відкритий лист Володимира Зеленського до російського диктатора. У зверненні глава держави запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни для обговорення шляхів досягнення тривалого миру.

Зеленський наголосив, що Україна готова оголосити припинення вогню на період перемовин. Крім того, Київ ініціює обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", що, за словами президента, може стати важливим кроком до завершення війни.

У Кремлі повідомили, що вже ознайомилися з листом Зеленського, однак самому Путіну його поки не передали. Також там прокоментували можливий формат і місце зустрічі з українським президентом.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп, коментуючи лист Зеленського до Путіна, заявив, що позитивно оцінює сам факт обговорення потенційної зустрічі сторін. Він додав, що Сполучені Штати доклали значних зусиль, аби створити умови для такого діалогу.

Детальніше про зміст листа Зеленського - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Володимир Путін Російська Федерація Україна Пєсков
Новини
Лист Зеленського Путіну: що в тексті та як реагують РФ та США
Лист Зеленського Путіну: що в тексті та як реагують РФ та США
Аналітика
Вибори під прицілом Кремля. Чи втримає Пашинян курс Вірменії на Захід
Роман Коткореспондент РБК-Україна Вибори під прицілом Кремля. Чи втримає Пашинян курс Вірменії на Захід