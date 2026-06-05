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Угорщина розблокувала гроші ЄС, які можуть піти на ППО для України, - ЗМІ

12:13 05.06.2026 Пт
2 хв
Уряд Орбана блокував виділення Києву мільярдів протягом двох років
aimg Валерій Ульяненко
Угорщина розблокувала гроші ЄС, які можуть піти на ППО для України, - ЗМІ Фото: Петер Мадяр (Getty Images)
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Угорщина розблокувала виділення Україні 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру. Ці кошти можуть спрямувати на захист українського неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nepszava.

За даними джерел видання, рішення про використання коштів з Європейського фонду миру вже узгоджене на рівні європейських послів. Таким чином, знято останнє угорське вето щодо фінансування оборонних потреб України.

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Остаточного рішення щодо цільового призначення виділених мільярдів ще не ухвалено. Проте очікується, що Євросоюз спрямує цю підтримку на забезпечення української ППО.

Угорщина протягом двох років послідовно блокувала надання Європейським Союзом коштів на підтримку обороноздатності України.

Тепер Європейська служба зовнішніх зв'язків має представити проєкт закону про виплату Україні 6,6 млрд євро. Після цього документ повинен пройти процедуру схвалення всіма країнами-членами блоку.

Варто зауважити, що Україна вже звернулася до міжнародних партнерів із закликом спрямувати частину розблокованих коштів на придбання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів до них.

Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що країни Євросоюзу могли б використати відшкодовані ресурси для закупівлі американських систем ППО в межах програми НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL).

Нагадаємо, за інформацією Politico, Угорщина може погодитися розблокувати старт переговорів про вступ України до ЄС після проведення консультацій щодо прав угорської нацменшини.

У разі позитивного рішення Україна та Молдова отримають можливість перейти до наступного етапу євроінтеграції - відкриття першого переговорного кластера.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить реальні перспективи для покращення відносин між Києвом і Будапештом.

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Євросоюз Україна Угорщина ППО
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