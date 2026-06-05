На ЗАЕС ввели локальне перемир'я через ризик ядерної аварії, - МАГАТЕ

Вранці 5 червня на лінії фронту поблизу Запорізької атомної електростанції набуло чинності локальне припинення вогню, щоб відремонтувати лінії електропередач для запобігання загрозі ядерної аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що під наглядом експертів МАГАТЕ техніки з обох сторін найближчими днями розпочнуть ремонт пошкоджень, пов'язаних з війною, на лінії електропередач "Дніпровська" напругою 750 кіловольт (кВ) після масштабного розмінування цієї території.

Ця лінія електропередач була відключена понад два місяці тому, в результаті чого найбільша АЕС Європи повністю залежить від однієї лінії 330 кВ для отримання електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів.

Протягом останніх тижнів ЗАЕС кілька разів втрачала доступ також до цієї лінії, що змушувало її запускати аварійні дизельні генератори як крайній захід.

Це вже шосте тимчасове припинення вогню, з тих пір як генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав переговори з Росією та Україною, щоб допомогти забезпечити електропостачання поза межами об'єкта та гарантувати ядерну безпеку.

Цього разу підготовку до ремонту ускладнило місце пошкодження лінії електропередач: на вершинах високих опор через лінію контролю на річці Дніпро.

Гроссі заявив, що Росія та Україна конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ протягом тижнів делікатних та складних переговорів, і обидві сторони погодилися припинити вогонь заради ядерної безпеки.

"МАГАТЕ продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти захистити людей та довкілля від ризику ядерної аварії, яка абсолютно нікому не принесе користі та лише посилить руйнування та страждання воєнного часу", - зазначив глава Агентства.