Під удар потрапили одразу 5 суден РФ в портах Маріуполя та Бердянська (відео)

Ілюстративне фото: За ніч дрони уразили п'ять суден, які таємно везли вантажі з окупованих портів (Getty Images)

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Вночі 5 червня українські безпілотники атакували п'ять суден у портах Маріуполя, Бердянська та в прибережних водах Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.