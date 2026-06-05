З 8 червня на кордоні з Румунією обмежать рух авто: де та в які години діятиме заборона
На українсько-румунському кордоні тимчасово обмежать рух через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй". Причиною стануть інфраструктурні роботи на мосту через річку Тиса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.
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- Дати та графік: З 8 по 17 червня 2026 року на КПП "Солотвино - Сігету-Мармацієй" тимчасово призупинятимуть рух автотранспорту. Обмеження діятимуть щодня з 09:00 до 16:00.
- Причина: Румунська сторона проводитиме ремонтні інфраструктурні роботи на історичному мосту через річку Тиса.
- Виняток для пішоходів: Пішохідний пункт пропуску працюватиме у звичайному штатному режимі.
- Порада водіям: Щоб уникнути черг та затримок, митники рекомендують заздалегідь обирати інші маршрути для перетину кордону.
Коли діятимуть обмеження
За інформацією румунської сторони, рух транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" буде тимчасово призупинений з 8 по 17 червня 2026 року.
Обмеження діятимуть щодня у період з 09:00 до 16:00.
Причиною стали інфраструктурні роботи на історичному мосту через річку Тиса, який з'єднує Україну та Румунію.
Хто зможе перетнути кордон
У Держмитслужбі уточнили, що обмеження стосуватимуться лише транспортних засобів.
Водночас пропуск пішоходів через пункт пропуску в цей період здійснюватиметься у штатному режимі.
У відомстві закликали громадян та перевізників врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок.
Українцям рекомендують заздалегідь обирати альтернативні маршрути перетину українсько-румунського кордону, щоб уникнути затримок та черг у період проведення ремонтних робіт.
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