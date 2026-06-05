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Який вигляд має завод "Яготинське для дітей" після атаки РФ: з'явилися фото

10:54 05.06.2026 Пт
2 хв
Під завалами будівлі ще можуть перебувати люди
aimg Олена Чупровська
Який вигляд має завод "Яготинське для дітей" після атаки РФ: з'явилися фото Фото: Як виглядає постраждалий унаслідок атаки РФ завод (t.me/dsns_telegram)
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Завод "Яготинське для дітей" на Київщині постраждав від удару російських дронів - чотири людини загинули, ще четверо поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій у Telegram.

Що сталося

Ворожий удар припав на адміністративну будівлю підприємства харчової промисловості у Броварському районі.

Люди перебували на роботі, коли стався обстріл.

Четверо працівників загинули. Ще семеро отримали поранення.

Фото: у ДСНС показали кадри з ліквідації пожежі на заводі (t.me/dsns_telegram)

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На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Дані щодо загиблих і постраждалих уточнюються.

Як видно на знімках, на підприємстві виникла сильна пожежа. Атака спричинила масштабні руйнування будівлі заводу.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що під завалами може перебувати ще двоє людей.

Оновлено о 12:05

Калашник повідомив, що пожежу уже ліквідували.

"У Згурівській громаді російські дрони вдарили по підприємству «Яготинське для дітей". Підприємству, продукцію якого щодня споживають тисячі українських дітей. Тут виробляли молочну продукцію, йогурти, дитяче харчування - те, що асоціюється з турботою, здоров’ям і дитинством", - написав він.

Продовжується розбір завалів.

Нагадаємо, удар стався сьогодні вранці, коли працівники підприємства перебували на роботі.

Як повідомляло РБК-Україна, 4 червня окупанти атакували дроном бригаду дорожників під час ремонту шляху - знищено 10 одиниць спецтехніки.

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