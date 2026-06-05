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На Харківщині перекинувся автобус з дітьми та вчителями, є постраждалі

12:51 05.06.2026 Пт
2 хв
Школярі їхали на екскурсію
aimg Тетяна Степанова
На Харківщині перекинувся автобус з дітьми та вчителями, є постраждалі Фото: на Харківщині перекинувся автобус з дітьми та вчителями (t.me/prokuratura_kharkiv)
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У Харківській області внаслідок ДТП перекинувся автобус, який перевозив дітей та їхніх вчителів. Відомо про п'ятьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними, вранці 5 червня на автодорозі Р-58 "Мерефа - Златопіль - Лозова" сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen LT.

Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся у кювет.

У салоні перебували 14 дітей - учні 5 та 9 класів одного з ліцеїв, а також двоє вчителів, які супроводжували групу під час екскурсії.

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Внаслідок ДТП травмовано трьох дітей та двох дорослих. Постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів.

Фото: на Харківщині перекинувся автобус з дітьми та вчителями (t.me/prokuratura_kharkiv)

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної події, в якій постраждали неповнолітні.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 286 КК України. Всі обставини події встановлюються.

ДТП з автобусами

Нагадаємо, у квітні поблизу болгарсько-турецького кордону сталася смертельна ДТП за участі автобуса з громадянами України. Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще щонайменше 16 отримали поранення.

Також 15 квітня у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. Постраждали водій на пасажир.

У лютому у Полтавському районі сталася ДТП за участі шкільного автобуса. В результаті постраждали діти.

Того ж місяця на трасі "Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв" сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та пасажирського автобуса. Внаслідок зіткнення обидва водії загинули на місці.

Також раніше пасажирський автобус злетів у кювет на трасі "Львів-Луцьк" поблизу села Дернів Львівського району. Постраждали три пасажирки.

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