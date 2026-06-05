На Харківщині перекинувся автобус з дітьми та вчителями, є постраждалі

У Харківській області внаслідок ДТП перекинувся автобус, який перевозив дітей та їхніх вчителів. Відомо про п'ятьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними, вранці 5 червня на автодорозі Р-58 "Мерефа - Златопіль - Лозова" сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen LT.

Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся у кювет.

У салоні перебували 14 дітей - учні 5 та 9 класів одного з ліцеїв, а також двоє вчителів, які супроводжували групу під час екскурсії.

Внаслідок ДТП травмовано трьох дітей та двох дорослих. Постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів.

Фото: на Харківщині перекинувся автобус з дітьми та вчителями (t.me/prokuratura_kharkiv)

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної події, в якій постраждали неповнолітні.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 286 КК України. Всі обставини події встановлюються.

