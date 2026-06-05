Чого очікувати від виборів у Вірменії: оцінка політологів
У неділю, 7 червня, у Вірменії пройдуть парламентські вибори. Досі залишається інтригою, чи утримає владу чинний прем'єр-міністр Нікола Пашинян.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Вибори під прицілом Кремля. Чи втримає Пашинян курс Вірменії на Захід.
За словами вірменського політолога Степана Грігоряна, головною інтригою залишається те, чи зможе Нікола Пашинян знову отримати монобільшість.
"Буде більше ніж 50% голосів чи ні - це вже питання. Бо таки йде важка боротьба, з урахуванням того, що Росія застосовує різні методи гібридної війни", - зазначив він.
За опитуваннями, близько третини виборців досі не ухвалили рішення.
"З одного боку, це ті, хто справді поки що не визначився. Це аполітичні люди, які взагалі не беруть участь у виборах. Ну і це ті, які визначилися, але хочуть висловлювати свою позицію з тих чи інших причин", - пояснює політолог Рубен Меграбян.
Він звернув увагу, що спроби Росії тиснути на Вірменію навпаки можуть мобілізувати проєвропейського виборця. Тож наразі питання стоїть так: чи отримає Пашинян звичайну більшість, чи конституційну у дві третини мандатів.
Водночас Меграбян зазначає, що частина проєвропейськи налаштованих громадян почала скептично ставитися до Пашиняна і може підтримати інші партії, які, з одного боку, не є проросійськими, з іншого - пропонують альтернативу владі.
"Є сегмент, який через повільність у реформах розчарувався в чинному уряді. Вони не будуть за цих путінців голосувати, але питання в тому, чи прийдуть вони на вибори. Якщо прийдуть, то за кого вони проголосують", - додав політолог.
Вибори у Вірменії
Нагадаємо, парламенські вибори у Вірменії відбудуться 7 червня.
Президент США Дональд Трамп висловив чинному прем'єру Ніколу Пашиняну "повну та беззастережну підтримку", назвавши його "чудовим другом і лідером".
Водночас Reuters із посиланням на західні розвідки повідомило про можливі спроби Росії вплинути на результати голосування на користь проросійських сил. Москва ці звинувачення відкинула.
Країна-агресорка посилила тиск на Вірменію через її наміри поглиблювати співпрацю з ЄС. Зокрема, міністр енергетики РФ Сергій Цивільов попередив про можливе припинення пільгових поставок газу, нафтопродуктів і алмазів.
Також заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив, що курс Вірменії на євроінтеграцію є для Москви "абсолютно неприйнятним". Він наголосив, що такі кроки, на думку російської сторони, не відповідають зобов’язанням Єревана в межах ЄАЕС.
Раніше російський диктатор Володимир Путін застеріг Пашиняна від подальшого зближення з ЄС, пригрозивши так званим "українським сценарієм". Путін закликав Єреван узгоджувати свої зовнішньополітичні рішення з Кремлем і враховувати позицію Москви щодо євроінтеграції.