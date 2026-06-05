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У порту Румунії вибухнув український дрон, але за цим стоїть Росія, - ВМС

15:01 05.06.2026 Пт
2 хв
Як безпілотник опинився у сусідній країні?
aimg Тетяна Степанова
У порту Румунії вибухнув український дрон, але за цим стоїть Росія, - ВМС Фото: у порту Румунії вибухнув український дрон, але за цим стоїть Росія (Getty Images)
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Морський дрон, який сьогодні вибухнув у румунському порту Констанца, був українським. Однак опинився він там через дії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Військово-морських сил ЗСУ.

"Під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗСУ під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії", - йдеться в повідомленні.

У ВМС України зазначили, що надали всю необхідну інформацію Військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення.

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Вибух у порту Румунії

Нагадаємо, вранці 5 червня у порту Констанца у Румунії стався вибух морського безпілотника.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, але влада активувала Червоний план втручання - спеціальний протокол реагування на надзвичайні події підвищеної небезпеки.

У Міноборони країни повідомили, що дрон нібито схожий на той, який використовується на війні в Україні. Йдеться про Magura V5.

Військові також зазначили, що вибух не був контрольованим. Незрозуміло, як морський безпілотник опинився в порту.

Також ЗМІ повідомили, що в прибережній зоні порту Констанца було виявлено ще чотири човни з вибухівкою.

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