У порту Румунії вибухнув український дрон, але за цим стоїть Росія, - ВМС
Морський дрон, який сьогодні вибухнув у румунському порту Констанца, був українським. Однак опинився він там через дії Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Військово-морських сил ЗСУ.
"Під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗСУ під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії", - йдеться в повідомленні.
У ВМС України зазначили, що надали всю необхідну інформацію Військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення.
Вибух у порту Румунії
Нагадаємо, вранці 5 червня у порту Констанца у Румунії стався вибух морського безпілотника.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, але влада активувала Червоний план втручання - спеціальний протокол реагування на надзвичайні події підвищеної небезпеки.
У Міноборони країни повідомили, що дрон нібито схожий на той, який використовується на війні в Україні. Йдеться про Magura V5.
Військові також зазначили, що вибух не був контрольованим. Незрозуміло, як морський безпілотник опинився в порту.
Також ЗМІ повідомили, що в прибережній зоні порту Констанца було виявлено ще чотири човни з вибухівкою.