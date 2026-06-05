У порту Румунії вибухнув український дрон, але за цим стоїть Росія, - ВМС

Фото: у порту Румунії вибухнув український дрон, але за цим стоїть Росія (Getty Images)

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Морський дрон, який сьогодні вибухнув у румунському порту Констанца, був українським. Однак опинився він там через дії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Військово-морських сил ЗСУ.

"Під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗСУ під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії", - йдеться в повідомленні. У ВМС України зазначили, що надали всю необхідну інформацію Військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення. Читайте також: В ЄС після вибуху морського дрона в Румунії побачили "пряму загрозу" від війни РФ