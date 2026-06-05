В ЄС після вибуху морського дрона в Румунії побачили "пряму загрозу" від війни РФ

Вибух дрона в румунському порту Констанца отримав реакцію з Брюсселя - ЄС пов'язав інцидент з війною Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента Європейської ради Антоніу Кошти та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у соцмережі Х .

"Це третій значний інцидент безпеки в Румунії за останні тижні. Ці інциденти є прямим наслідком агресії Росії проти України", - написав президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Він також пообіцяв повну солідарність Румунії, оскільки це вже третій серйозний інцидент на її території за останній час.

Кошта також зазначив, що ЄС засуджує неодноразові порушення повітряного простору держав-членів та підтверджує відданість безпеці всіх членів Союзу.

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У Румунії знайшли ще 3 човни з вибухівкою, які не здетонували. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Європа інвестує в захист

"Через тиждень після того, як дрон врізався в багатоквартирний будинок у Галаці, морський дрон сьогодні досяг порту Констанца. Це прямий наслідок війни Росії проти України. Це дедалі більше стає прямою загрозою для країн на нашому східному кордоні", - написала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, солідарність ЄС з кожною державою-членом, яка стикається з такими загрозами, є абсолютною. Вона також підкреслила, що реакція має відповідати терміновості ситуації.

Фон дер Ляєн нагадала, що Європа масово інвестує в можливості боротьби з дронами, системи протиповітряної оборони та раннього попередження. На її думку, програма SAFE допоможе побудувати сильнішу Румунію і сильнішу Європу.