МВФ пішов на поступки щодо "закону про посилки": загрозу для нового траншу знято

МВФ погодився перенести термін ухвалення закону про оподаткування посилок до кінця липня, знявши тим самим ризики для отримання Україною чергового кредитного траншу в розмірі 686 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, знайомі з результатами роботи місії МВФ у Києві, яка завершиться на поточному тижні.

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Закон про оподаткування посилок перенесено на липень. МВФ пішов на поступки, розуміючи, що для збору голосів потрібен додатковий час

Перешкод для отримання другого траншу кредиту МВФ немає. Усі ризики знято після узгодження питання про перенесення терміну ухвалення закону про посилки.

Податок на прибуток банків будуть піднімати до 50%. МВФ знову виявив лояльність і вирішив не заперечувати, хоча продовжує вважати такий крок ризикованим для кредитування економіки.

Закон про цифрові платформи. Ухвалення закону про введення податку на доходи з цифрових платформ у Раді очікується наступного тижня.

Спочатку закон про оподаткування посилок треба було ухвалити до кінця березня. І ця умова була обов'язковою для продовження фінансування.

Ще минулого тижня джерела видання говорили, що МВФ категорично відмовляється йти на поступки. Без ухвалення цього закону виділення другого траншу було б неможливим.

Однак за останньою інформацією місія МВФ на останньому етапі роботи змінила свою позицію і погодилася перенести термін ухвалення документа на кінець липня. Це означає, що другий транш не залежатиме від результатів розгляду законопроєкту в Раді.

Як сказали співрозмовники РБК-Україна, експертів кредитора вдалося переконати, що для підтримки законопроекту в Раді необхідно провести додаткову роботу з депутатами.

Переговори були непростими, зазначив співрозмовник. МВФ дав зрозуміти, що поступок більше з цього питання не буде.

"Від МВФ був однозначний посил, що це зроблено востаннє", - зазначило джерело, знайоме з процесом переговорів.

У Фонді, за словами учасників переговорів, врахували політико-економічні реалії навколо цієї ініціативи. Зокрема, відсутність перспективи швидкого ухвалення законопроєкту в Раді через слабку підтримку серед депутатів.

Наразі уряд і профільний податковий комітет, найімовірніше, намагатимуться вести активні консультації з депутатами та формувати підтримку для майбутнього голосування.

Наприкінці травня міністр фінансів Сергій Марченко і голова податкового комітету Данило Гетманцев говорили про необхідність посилити роботу для зниження негативного сприйняття оподаткування посилок як у суспільстві, так і серед депутатів.

Однак співрозмовники видання визнають, що поки консенсусу в Раді немає.

Наступний перегляд програми МВФ відбудеться наприкінці серпня. До цього терміну закон про оподаткування всіх посилок має бути ухвалений.

Фактично для цього в депутатів залишається близько півтора місяця. У другій половині липня вони беруть паузу в законодавчій роботі до вересня.

МВФ не проти податку для банків

У рамках роботи місії обговорювали й питання про підвищення податку на прибуток банків із 25% до 50%. Такий податок діяв як тимчасовий захід у 2023-2024 роках і застосовується в поточному році.

Він істотно збільшує дохід бюджету. Лише за перший квартал 2026 року банківський сектор має перерахувати в казну близько 27 млрд гривень.

Збільшення податку ініціювали народні депутати. Проти виступають НБУ і комерційні банки.

За даними джерел, МВФ загалом не підтримує подібні ініціативи. Але якщо Рада ухвалить рішення про підвищення податку, то не заперечуватимуть з огляду на необхідність збільшення внутрішніх джерел поповнення скарбниці.

"Вони не будуть проти. Закон ухвалюватимемо", - резюмував один зі співрозмовників, знайомий із перебігом переговорів.

Податок для цифрових платформ

Законопроєкт №15111-д про оподаткування доходів із цифрових платформ планується ухвалити в Раді наступного тижня.

Документ пройшов обговорення і доопрацьований з урахуванням зауваження бізнесу та альтернативних пропозицій народних депутатів.

Подальша процедура узгодження з МВФ

За підсумками роботи місії очікується підготовка так званого staff-level agreement (угоди на рівні персоналу). Цей документ фіксує попередні домовленості між українською стороною та місією фонду. Він містить і оцінку досягнутого прогресу щодо виконання умов програми.

Після публікації sla питання подальшого фінансування буде винесено на розгляд Ради директорів МВФ. Саме вона ухвалює остаточне рішення про виділення чергового кредитного траншу.

МВФ пішов на поступки вже втретє

Під час підготовки нової програми МВФ уже не раз демонстрував певну гнучкість. Він пом'якшував умови щодо податкового блоку.

На початку року МВФ скасував обов'язкові умови для укладення програми. Потім погодився відкласти найболючіше питання про введення ПДВ для ФОПів до 2028 року.

Як повідомляло РБК-Україна, нова програма кредитування (EFF) для України на 8,1 млрд доларів США була затверджена наприкінці лютого поточного року. Перший транш кредиту в розмірі 1,5 млрд доларів Україна отримала в березні.

Програмою EFF передбачено 4 транші у 2026 році на загальну суму 3,83 млрд доларів. У червні та вересні по 686 млн доларів, у грудні - 960 млн.

У 2027 році - 2 транші. У червні та грудні по 880 млн доларів.

У 2028 році - 2 транші. У червні та грудні 440 і 470 млн жолларів відповідно.