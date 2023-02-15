Дев'ята зустріч "Рамштайн" та призначення Павлюка в Міноборони: новини за 14 лютого

У вівторок, 14 лютого, відбулася дев'ята зустріч групи військової підтримки України "Рамштайн", а Кабмін призначив нових заступників глав Міноборони та МВС.

Детальніше про те, що сталося вчора, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Кабмін призначив нових заступників Резнікова та Клименка

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про призначення Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони. Також звільнили заступників міністра оборони Івана Руснака та Олега Гайдука.

Заступниками міністра внутрішніх справ призначили Богдана Драп’ятого (перший заступник), Катерину Павліченко, Олексія Сєргєєва, Василя Тетерю та Леоніда Тимченка.

Дев'ята зустріч "Рамштайну": підсумки

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ навесні.

При цьому він додав, що вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами "Рамштайну" Україна отримає ще більше ППО, танків, артилерії та снарядів.

Генсек НАТО попередив про початок великого наступу російської армії в Україні

Єнс Столтенберг заявив, що Україна має терміново отримати те, що їй потрібно для перемоги у війні, оскільки Росія розпочала новий наступ на Донбасі.

Німеччина відновить виробництво боєприпасів для зеніток Gepard, які передали Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін вже уклав договір із компанією Rheinmetall на виробництво боєприпасів для зенітних установок Gepard.

Він додав, що Німеччина має намір передати Україні ще дві системи ППО IRIS-T. Однак він не уточнив термінів постачання.

В Україні можуть скасувати свята 1 травня та 8 березня

До Верховної ради внесли проєкт закону, яким пропонують скасувати свята День праці, Міжнародний жіночий день та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

При цьому пропонується запровадити такі святкові дати:

25 лютого - День української жінки (День українки). Цього дня народилась українська поетеса Леся Україна;

9 березня - Шевченків день - День народження поета Тараса Шевченка;

друга неділя травня - День матері.

Зеленський увів до складу Ставки нових керівників СБУ та МВС

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ставки верховного головнокомандувача голову Служби безпеки Василя Малюка та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Водночас глава держави припинив членство у складі Ставки загиблого в авіакатастрофі у Броварах колишнього глави МВС Дениса Монастирського.

Норвегія відправила Україні чверть свого парку танків Leopard 2

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що Норвегія відправляє в Україну вісім танків Leopard 2, щоб зміцнити військову міць у війні проти Росії. Додатково буде надано ще чотири танки спеціального призначення.

Через землетрус у Туреччині загинула родина із Запоріжжя

Внаслідок землетрусу загинули 5 громадян України, у тому числі родина із Запоріжжя. Усього вдалося розшукати 136 українців та евакуювати 37. З-під завалів врятували 10 громадян України. Ще семеро українців вважаються зниклими, їх пошуки продовжуються.

При цьому в Туреччині внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, загинули 35 418 людей, а ще 105 505 осіб отримали поранення.

У Польщі спрогнозували позитивне рішення щодо винищувачів для України

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що дискусії про передачу Україні західних винищувачів, ймовірно, завершаться позитивним рішенням. Але для цього потрібний тиск.

Греція передала Україні 20 БМП-1

Міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив про те, що Афіни передали Україні в рамках гуманітарної та оборонної допомоги 20 одиниць БМП-1 та боєприпаси.

США можуть передати Україні тисячі одиниць зброї, вилученої поблизу Ємену, - WSJ

США розглядають можливість відправлення Україні тисяч одиниць захопленої зброї та понад мільйон набоїв, колись призначених для бойовиків у Ємені.