Союзники допоможуть Україні перейти в контрнаступ навесні, - глава Пентагону

Країни-партнери продовжуватимуть надавати Україні підтримку в її боротьбі з російською агресією. Союзники обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час засідання у форматі Рамштайн.

"Всі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля та обмірковувати нові рішення (щодо військової підтримки України - ред.). Разом ця Контактна група чітко заявляє, що ми підтримуватимемо Україну у її боротьбі. Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні", - заявив Остін.

Він запевнив, країни-партнери робитимуть все необхідне, щоб Україна отримала всю ту допомогу, яку їй пообіцяли.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що цей рік для України буде переможним та анонсував великий контрнаступ ЗСУ весною.

Додамо, раніше NYT назвало найімовірніший напрям контрнаступу України, який очікується незабаром, за даними видання, він буде на півдні із центром у Мелітополі.

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