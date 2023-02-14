На південь Херсонської області завезли 200 росгвардійців, аби придушити бунт окупантів
На південь окупованої частини Херсонської області завезли 200 росгвардійців. Вони мають придушувати бунти, які виникають серед росіян через невдоволеність командуванням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Морально-психологічний стан підрозділів (росіян - ред.) не дуже високий - вони розгублені, мають бунтарський дух, вони незадоволені командуванням, забезпеченням", - сказала Гуменюк.
Вона зазначила, що на настрої ворога, зокрема, впливає результативна робота українських сил з перекриття логістики окупантів.
"Днями туди (на окуповану частину Херсонської області - ред.) було направлено десь 200 військовослужбовців росгвардії для того, щоб посилити тиск на місцеве населення й навести лад усередині підрозділів, де прокидається цей бунтарський дух", - розповіла Гуменюк.
Нагадаємо, що це далеко не перша практика російського командування у боротьбі з невдоволеністю окупантів. Нещодавно РФ також направила на Донбас спецпідрозділи, які мають ліквідувати бунти серед загарбників.
Додамо, нещодавно ГУР перехопило розмову, в якій російський військовий розповів про небажання окупантів воювати і про погані умови побуту.
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