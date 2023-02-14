Два літаки та 740 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії за добу
Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 14 лютого (t.me/V_Zelenskiy_official)
За даними на ранок вівторка, 14 лютого, українські військові ліквідували за добу 740 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 139 080 військових. Крім того, ЗСУ знищили два ворожі літаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 139080 (+740) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3286 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6500 (+8) од,
- артилерійських систем - 2299 (+9) од,
- РСЗВ - 466 (+1) од,
- засоби ППО - 234 (+0) од,
- літаків - 298 (+2) од,
- гелікоптерів - 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2011 (+4),
- крилаті ракети - 857 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5155 (+5) од,
- спеціальна техніка - 218 (+1).
Як повідомлялося, ЗСУ знищили два військові літаки російських військ - бомбардувальник Су-24М і штурмовик Су-25.
Нагадаємо, російські війська зазнали серйозних втрат біля Вугледара Донецької області та продовжують спроби наступу в районі Бахмута.
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