Два літаки та 740 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 14 лютого (t.me/V_Zelenskiy_official)

За даними на ранок вівторка, 14 лютого, українські військові ліквідували за добу 740 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 139 080 військових. Крім того, ЗСУ знищили два ворожі літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.