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Два літаки та 740 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії за добу

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Україна, Вівторок 14 лютого 2023 08:08
Два літаки та 740 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 14 лютого (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок вівторка, 14 лютого, українські військові ліквідували за добу 740 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 139 080 військових. Крім того, ЗСУ знищили два ворожі літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 139080 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3286 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 6500 (+8) од,
  • артилерійських систем - 2299 (+9) од,
  • РСЗВ - 466 (+1) од,
  • засоби ППО - 234 (+0) од,
  • літаків - 298 (+2) од,
  • гелікоптерів - 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2011 (+4),
  • крилаті ракети - 857 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5155 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 218 (+1).

Як повідомлялося, ЗСУ знищили два військові літаки російських військ - бомбардувальник Су-24М і штурмовик Су-25.

Нагадаємо, російські війська зазнали серйозних втрат біля Вугледара Донецької області та продовжують спроби наступу в районі Бахмута.

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