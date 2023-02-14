ua ru
Вт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через землетрус у Туреччині загинула родина із Запоріжжя, - МЗС

Новость на русском →
Вівторок 14 лютого 2023 16:26
Через землетрус у Туреччині загинула родина із Запоріжжя, - МЗС Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через землетруси у Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС Олега Ніколенка.

"На жаль, внаслідок землетрусу загинули 5 громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих", - написав він.

Загалом вдалося розшукати 136 українців та евакуювати 37. З-під завалів врятували 10 громадян України.

Ще сім українців вважаються зниклими, їхні пошуки тривають (дві людини можуть бути під завалами, до пошуку залучені наші підрозділи ДСНС). Одна людина була госпіталізована, її стан стабільний.

Окрім того, Ніколенко зазначив, що найближчим часом дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян.

Спікер МЗС зазначив, що у зону стихійного лиха вирушає друга група консулів, щоб на місці координувати пошуки зниклих людей, надавати сприяння постраждалим та забезпечити евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України.

Нагадаємо, кількість загиблих через землетруси у Туреччині перевищила 31 тисячу.

Окрім того, українські рятувальники показали, як допомагають ліквідувати наслідки землетрусів у Туреччині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция МЗС України
NEWS
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
DAILY
Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ