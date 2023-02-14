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У Луганській області найближчим часом можуть посилитися атаки окупантів, - Гайдай

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Луганська область, Вівторок 14 лютого 2023 10:11
У Луганській області найближчим часом можуть посилитися атаки окупантів, - Гайдай Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни хочуть повністю захопити Луганську область. Тому найближчими днями атаки окупаційних військ можуть посилитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, у Луганській області вже фіксують збільшення артилерійських та авіаційних ударів з боку окупантів. Росіяни стягують на цей напрямок більше сили та техніки, аби вийти на адміністративні межі області.

"На наш напрямок вони кидають всі сили, щоб вийти на адмінмежі і щоб було, що "продавати" населенню Російської Федерації. Те, що збільшилася кількість обстрілів, кількість авіаударів, збільшилася кількість атак. Ми бачимо, що це більше таке зондування, пошук слабких місць. Це вже одна частина, мабуть, початкова цього масованого наступу", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, раніше очільник ОВА заявив, що окупанти можуть розпочати наступ у Луганській області після 15 лютого. За його словами, окупанти до цього часу підготують мобілізованих та стягнуть техніку.

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