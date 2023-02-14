Кабмін призначив нових заступників Резнікова та Клименка
Фото: міністр борони України Олексій Резніков (GettyImages)
Сьогодні, 14 лютого рішенням Кабінету міністрів України було призначено нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова та міністра внутрішніх справ Ігора Клименка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова.
Сьогодні на засіданні Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження:
Звільнити:
- Івана Руснака з посади першого заступника міністра оборони;
- Олега Гайдука з посади заступника міністра оборони;
- Олександра Котія з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловост;
- Юлію Ворону з посади першого заступника Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;
- Анатолія Посполітака з посади заступника Голови Державного агентства автомобільних доріг України.
Призначити:
- Олександра Павлюка - першим заступником міністра оборони;
- Богдана Драп’ятого - заступником міністра внутрішніх справ;
- Катерини Павліченко - заступником міністра внутрішніх справ;
- Олексія Сєргєєва - заступником міністра внутрішніх справ;
- Василя Тетері - заступником міністра внутрішніх справ;
- Леоніда Тимченка - заступником міністра внутрішніх справ;
- Інни Ящук - державним секретарем міністерства внутрішніх справ.
Нагадаємо, нещодавно Кабмін звільнив всіх заступників голови МВС.
Крім того, РБК-Україна сьогодні повідомила імена трьох кандидатів, яких Резніков висунув на посади заступників голови Міноборони.
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