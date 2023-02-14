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Кабмін призначив нових заступників Резнікова та Клименка

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Україна, Вівторок 14 лютого 2023 16:20
Кабмін призначив нових заступників Резнікова та Клименка Фото: міністр борони України Олексій Резніков (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 лютого рішенням Кабінету міністрів України було призначено нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова та міністра внутрішніх справ Ігора Клименка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова.

Сьогодні на засіданні Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження:

Звільнити:

  • Івана Руснака з посади першого заступника міністра оборони;
  • Олега Гайдука з посади заступника міністра оборони;
  • Олександра Котія з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловост;
  • Юлію Ворону з посади першого заступника Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;
  • Анатолія Посполітака з посади заступника Голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Призначити:

  • Олександра Павлюка - першим заступником міністра оборони;
  • Богдана Драп’ятого - заступником міністра внутрішніх справ;
  • Катерини Павліченко - заступником міністра внутрішніх справ;
  • Олексія Сєргєєва - заступником міністра внутрішніх справ;
  • Василя Тетері - заступником міністра внутрішніх справ;
  • Леоніда Тимченка - заступником міністра внутрішніх справ;
  • Інни Ящук - державним секретарем міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін звільнив всіх заступників голови МВС.

Крім того, РБК-Україна сьогодні повідомила імена трьох кандидатів, яких Резніков висунув на посади заступників голови Міноборони.

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Міністерство внутрішніх справ України
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