Кабмін призначив нових заступників Резнікова та Клименка

Сьогодні, 14 лютого рішенням Кабінету міністрів України було призначено нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова та міністра внутрішніх справ Ігора Клименка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова.

Сьогодні на засіданні Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження: Звільнити:

Нагадаємо, нещодавно Кабмін звільнив всіх заступників голови МВС.

Крім того, РБК-Україна сьогодні повідомила імена трьох кандидатів, яких Резніков висунув на посади заступників голови Міноборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.