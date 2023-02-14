В Україні можуть скасувати свята 1 травня та 8 березня, - законопроект

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект .

Так, замість свят 1 травня (День праці), 8 березня (Міжнародний жіночий день) та 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні) пропонується запровадити наступні святкові дати:

25 лютого – День української жінки (День українки). Цього дня народилась українська поетеса Леся Україна;

9 березня – Швченків день – День народження поета Тараса Шевченка;

друга неділя травня – День матері.

"Українська нація переживає період відродження, відбулася Революція Гідності і ведеться запекла війна з агресором - РФ. Саме зараз відновлюється український погляд на світ і формуються нові традиції нації-переможця, що потребує закріплення і на символічному рівні державного календаря, покінчивши з нав'язаними традиціями минулої спадщини", - йдеться в записці пояснювального законопроекту.