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РФ не зібрала достатньо сил для прориву на жодному з напрямків, - розвідка Британії

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Донецька область, Вівторок 14 лютого 2023 09:12
РФ не зібрала достатньо сил для прориву на жодному з напрямків, - розвідка Британії Фото: Росія не сконцентрувала достатньо сил на жодному з напрямків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська продовжують атакувати українських захисників на Бахмутському напрямку та у районі Кремінної. Проте окупанти не зібрали достатньо сил для оперативного прориву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

За даними британської розвідки, за останні три дні "вагнерівці" досягли певних успіхів у районі села Красна гора біля Бахмута. Проте на цьому напрямку триває організована оборона.

Крім того, росіяни намагаються наступати на ділянці Кремінна-Сватове у Луганській області. Поки це лише локальні бої, масштаби малі для досягнення значного прориву.

"Росія, ймовірно, прагне повернути назад деякі успіхи українських військ, досягнуті у вересні-листопаді 2022 року: існує реальна ймовірність того, що їхня найближча мета - просунутися на захід до річки Жеребець", - йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що російські війська отримують накази про наступ на більшості напрямків, проте вони не сконцентрували достатньо сил для наступальних дій на жодному з напрямків.

Нагадаємо, нещодавно росіяни поширили інформацію про нібито захоплення села Красна Гора біля Бахмуту. Проте у ЗСУ спростують ці заяви.

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