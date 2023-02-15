Девятая встреча "Рамштайн" и назначение Павлюка в Минобороны: новости за 14 февраля

Во вторник, 14 февраля, состоялась девятая встреча группы военной поддержки Украины "Рамштайн", а Кабмин назначил новых заместителей глав Минобороны и МВД.

Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина .

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Кабмин назначил новых заместителей Резникова и Клименко

Кабинет министров принял распоряжение о назначении Александра Павлюка первым заместителем министра обороны. Также уволили заместителей министра обороны Ивана Руснака и Олега Гайдука.

Заместителями министра внутренних дел назначили Богдана Драпятого (первый заместитель), Екатерину Павличенко, Алексея Сергеева, Василия Тетерю и Леонида Тимченко.

Девятая встреча "Рамштайна": итоги

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление весной.

При этом он добавил, что восемь стран предоставят Украине танки Leopard немецкого производства. Кроме того, США и Чехия дадут дополнительные танки к уже полученным от Польши Т-72.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что по результатам "Рамштайна" Украина получит еще больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов.

Генсек НАТО предупредил о начале большого наступления российской армии в Украине

Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна срочно получить то, что ей нужно для победы в войне, поскольку Россия начала новое наступление на Донбассе.

Германия возобновит производство боеприпасов для зениток Gepard, которые передали Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин уже заключил договор с компанией Rheinmetall на производство боеприпасов для зенитных установок Gepard.

При этом он добавил, что Германия намерена передать Украине еще две системы ПВО IRIS-T. Однако он не уточнил сроки поставок.

В Украине могут отменить праздники 1 мая и 8 марта

В Верховную раду внесли проект закона, которым предлагают отменить праздники День труда, Международный женский день и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

При этом предлагается внедрить следующие праздничные даты:

25 февраля - День украинской женщины (День украинки). В этот день родилась украинская поэтесса Леся Украина;

9 марта - Шевченков день - День рождения поэта Тараса Шевченко;

второе воскресенье мая - День матери.

Зеленский ввел в состав Ставки новых руководителей СБУ и МВД

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего главу Службы безопасности Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко.

Вместе с тем глава государства прекратил членство в составе Ставки погибшего в авиакатастрофе в Броварах бывшего главы МВД Дениса Монастырского.

Норвегия отправила Украине четверть своего парка танков Leopard 2

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Норвегия отправляет в Украину восемь танков Leopard 2, чтобы укрепить военную мощь в войне против России. Дополнительно будет предоставлено еще четыре танка специального назначения.

Из-за землетрясения в Турции погибла семья из Запорожья

В результате землетрясения погибли 5 граждан Украины, в том числе семья из Запорожья. Всего удалось разыскать 136 украинцев и эвакуировать 37. Из-под завалов спасли 10 граждан Украины. Еще семь украинцев считаются пропавшими, их поиски продолжаются.

При этом в Турции в результате землетрясений, которые произошли 6 февраля, погибли 35 418 человек, а еще 105 505 человек получили ранения.

В Польше спрогнозировали положительное решение по истребителям для Украины

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что дискуссии о передаче Украине западных истребителей, вероятно, завершатся положительным решением. Но для этого необходимо давление.

Греция передала Украине 20 БМП-1

Министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил о том, что Афины передали Украине в рамках гуманитарной и оборонной помощи 20 единиц БМП-1 и боеприпасы.

США могут передать Украине тысячи единиц оружия, изъятого вблизи Йемена, - WSJ

США рассматривают возможность отправки Украине тысяч единиц захваченного оружия и более миллиона патронов, когда-то предназначенных для боевиков в Йемене.