Девятая встреча "Рамштайн" и назначение Павлюка в Минобороны: новости за 14 февраля
Во вторник, 14 февраля, состоялась девятая встреча группы военной поддержки Украины "Рамштайн", а Кабмин назначил новых заместителей глав Минобороны и МВД.
Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Украинские военные за сутки ликвидировали 740 российских солдат. Также были уничтожены два вражеских самолета. По данным на вчера, потери россиян в Украине составляют 139 080 человек.
- По данным британской разведки, Россия не собрала достаточно сил для прорыва ни на одном из направлений.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что войска РФ хотят полностью захватить Луганскую область, поэтому в ближайшие дни атаки оккупантов могут усилиться.
- На юг оккупированной части Херсонской области привезли 200 росгвардейцев, чтобы подавлять бунты, возникающие среди россиян из-за недовольства командованием.
Кабмин назначил новых заместителей Резникова и Клименко
Кабинет министров принял распоряжение о назначении Александра Павлюка первым заместителем министра обороны. Также уволили заместителей министра обороны Ивана Руснака и Олега Гайдука.
Заместителями министра внутренних дел назначили Богдана Драпятого (первый заместитель), Екатерину Павличенко, Алексея Сергеева, Василия Тетерю и Леонида Тимченко.
Девятая встреча "Рамштайна": итоги
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление весной.
При этом он добавил, что восемь стран предоставят Украине танки Leopard немецкого производства. Кроме того, США и Чехия дадут дополнительные танки к уже полученным от Польши Т-72.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что по результатам "Рамштайна" Украина получит еще больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов.
Генсек НАТО предупредил о начале большого наступления российской армии в Украине
Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна срочно получить то, что ей нужно для победы в войне, поскольку Россия начала новое наступление на Донбассе.
Германия возобновит производство боеприпасов для зениток Gepard, которые передали Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин уже заключил договор с компанией Rheinmetall на производство боеприпасов для зенитных установок Gepard.
При этом он добавил, что Германия намерена передать Украине еще две системы ПВО IRIS-T. Однако он не уточнил сроки поставок.
В Украине могут отменить праздники 1 мая и 8 марта
В Верховную раду внесли проект закона, которым предлагают отменить праздники День труда, Международный женский день и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
При этом предлагается внедрить следующие праздничные даты:
- 25 февраля - День украинской женщины (День украинки). В этот день родилась украинская поэтесса Леся Украина;
- 9 марта - Шевченков день - День рождения поэта Тараса Шевченко;
- второе воскресенье мая - День матери.
Зеленский ввел в состав Ставки новых руководителей СБУ и МВД
Президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего главу Службы безопасности Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко.
Вместе с тем глава государства прекратил членство в составе Ставки погибшего в авиакатастрофе в Броварах бывшего главы МВД Дениса Монастырского.
Норвегия отправила Украине четверть своего парка танков Leopard 2
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Норвегия отправляет в Украину восемь танков Leopard 2, чтобы укрепить военную мощь в войне против России. Дополнительно будет предоставлено еще четыре танка специального назначения.
Из-за землетрясения в Турции погибла семья из Запорожья
В результате землетрясения погибли 5 граждан Украины, в том числе семья из Запорожья. Всего удалось разыскать 136 украинцев и эвакуировать 37. Из-под завалов спасли 10 граждан Украины. Еще семь украинцев считаются пропавшими, их поиски продолжаются.
При этом в Турции в результате землетрясений, которые произошли 6 февраля, погибли 35 418 человек, а еще 105 505 человек получили ранения.
В Польше спрогнозировали положительное решение по истребителям для Украины
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что дискуссии о передаче Украине западных истребителей, вероятно, завершатся положительным решением. Но для этого необходимо давление.
Греция передала Украине 20 БМП-1
Министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил о том, что Афины передали Украине в рамках гуманитарной и оборонной помощи 20 единиц БМП-1 и боеприпасы.
США могут передать Украине тысячи единиц оружия, изъятого вблизи Йемена, - WSJ
США рассматривают возможность отправки Украине тысяч единиц захваченного оружия и более миллиона патронов, когда-то предназначенных для боевиков в Йемене.
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