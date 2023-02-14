Танкова коаліція. Вісім країн нададуть Україні Leopard, - Пентагон

Вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час засідання у форматі "Рамштайн".

Він зазначив, що США, Німеччина та Нідерланди нададуть Україні системи ППО американського виробництва Patriot. Своєю чергою Франція та Італія передадуть системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Також Остін зазначив, що до танкової коаліції вже приєдналися десяток країн. За його словами, Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди передадуть танки Leopard, а США та Чехія - інше озброєння.

"США та Чехія дадуть танки на додаток до вже отриманих від Польщі Т-72", - заявив він.

Остін додав, що інші країни зголосилися допомогти у постачанні боєприпасів.

Глава Пентагону не розкрив деталей та термінів вказаної військової допомоги.

Нагадаємо, Ллойд Остін на відкритті зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив, що партнери допоможуть Україні навесні перейти в контрнаступ.

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