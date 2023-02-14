Зеленський увів до складу Ставки нових очільників СБУ та МВС

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ставки верховного головнокомандувача голову Служби безпеки Василя Малюка та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

"Затвердити у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача таких осіб: Клименко Ігор Володимирович - міністр внутрішніх справ України і Малюк Василь Васильович - голова Служби безпеки України", - йдеться в указі президента.

Разом з тим глава держави припинив членство у складі Ставки загиблого в авіакатастрофі в Броварах колишнього очільника МВС Дениса Монастирського.

Нагадаємо, що 7 лютого Верховна рада ухвалила призначення Василя Малюка головою СБУ, а Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ.

Додамо, що 11 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом увів новопризначених глав СБУ та МВС до складу Ради національної безпеки і оборони України.

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