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Зеленський увів до складу Ставки нових очільників СБУ та МВС

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Київ, Вівторок 14 лютого 2023 13:59
Зеленський увів до складу Ставки нових очільників СБУ та МВС Фото: Ігор Клименко і Василь Малюк (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ставки верховного головнокомандувача голову Служби безпеки Василя Малюка та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

"Затвердити у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача таких осіб: Клименко Ігор Володимирович - міністр внутрішніх справ України і Малюк Василь Васильович - голова Служби безпеки України", - йдеться в указі президента.

Разом з тим глава держави припинив членство у складі Ставки загиблого в авіакатастрофі в Броварах колишнього очільника МВС Дениса Монастирського.

Нагадаємо, що 7 лютого Верховна рада ухвалила призначення Василя Малюка головою СБУ, а Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ.

Додамо, що 11 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом увів новопризначених глав СБУ та МВС до складу Ради національної безпеки і оборони України.

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