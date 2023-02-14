Німеччина відновить виробництво боєприпасів для зеніток Gepard, які надали Україні
Німеччина відновить виробництво боєприпасів для зенітних установок Gepard, які раніше передали Україні. Берлін вже уклав договір з компанією Rheinmetall.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми швидко розпочнемо власне виробництво боєприпасів Gepard у Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати поставку цієї важливої частини ППО", - сказав Пісторіус перед зустріччю з міністрами НАТО в Брюсселі.
Також глава Міноборони зазначив, що Німеччина збирається передати Україні ще дві системи ППО IRIS-T. Проте він не уточнив терміни постачання.
Крім того, Пісторіус заявив, що не бачить можливості для закінчення війни. ЗА його словами, весняний пакет військової допомоги від Німеччини вже "на порозі". Його пріоритетом буде посилення протиповітряної оборони та постачання боєприпасів.
Нагадаємо, минулого тижня Німеччина надала новий пакет допомоги для України, який включав 2 зенітних самохідних установки Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів.
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