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Генсек НАТО попередив про початок великого наступу російської армії в Україні

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Україна, Вівторок 14 лютого 2023 10:20
Генсек НАТО попередив про початок великого наступу російської армії в Україні Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна має терміново отримати те, що їй потрібно для перемоги у війні, оскільки Росія розпочала новий наступ на Донбасі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми бачимо, як вони спрямовують більше військ, більше зброї, більше можливостей", - сказав журналістам у Брюсселі Столтенберг, наголосивши, що це початок нового наступу.

Він сказав, що Володимир Путін "готується до нової війни в Україні", і що західні країни повинні "забезпечити, щоб Україна отримала зброю, необхідну для перемоги у цій війні", повідомляє Sky News .

Столтенберг заявив, що тип підтримки, яка надається Україні, змінювався "у міру розвитку війни".

Відповідаючи на питання про перспективи відправлення винищувачів до України, він сказав, що це не "найнагальніша проблема", але будуть переговори з союзниками про те, які системи надати Києву.

Він сказав, що це питання продовжує обговорюватись.

Нагадаємо, у Брюсселі триває дводенна зустріч міністрів оборони країна НАТО.

У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 14 лютого також відбудеться дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн", на якій представники 50 країн обговорять військову допомогу Україні.

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