Норвегія відправила Україні чверть свого парку танків Leopard 2

Норвегія відправляє в Україну вісім танків Leopard 2, щоб зміцнити військову міць у війні проти Росії. Додатково буде надано ще чотири танки спеціального призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що "як ніколи важливо підтримати боротьбу України за волю".

Крім танків Leopard 2, які становлять майже чверть всього парку бойових машин, Норвегія має намір надати чотири інші танки спеціального призначення залежно від того, яка підтримка потрібна Україні.

Міністерство оборони країни заявило, що воно також профінансує додаткові боєприпаси та будь-які необхідні запасні частини.