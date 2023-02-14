Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 35 тисяч
У Туреччині внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, загинули 35 418 людей. При цьому 105 505 осіб отримали поранення.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazete Duvar.
За його словами, 211 тисяч будинків у зоні землетрусу було зруйновано, і вони підлягають негайному знесенню.
Ердоган також додав, що 98% зруйнованих будівель було збудовано до 1999 року. При цьому він наголосив, що вже у березні розпочнеться будівництво 30 тисяч будинків.
"Ми відновимо кожен будинок, кожне робоче місце, яке землетрус зруйнувало або зробило непридатним для проживання, і передамо їх бенефіціарам. Будівництво всіх будинків, які ми збудуємо далеко від ліній розлому, розпочнеться поступово протягом кількох місяців", - сказав Ердоган.
Президент також додав, що турецька влада виділить по 100 тисяч лір (понад 6,5 тисяч доларів) готівкою родичам загиблих внаслідок землетрусу для їх невідкладних потреб.
Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.
Внаслідок землетрусів у Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.