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Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 35 тисяч

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Вівторок 14 лютого 2023 20:05
Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 35 тисяч Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Туреччині внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, загинули 35 418 людей. При цьому 105 505 осіб отримали поранення.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazete Duvar.

За його словами, 211 тисяч будинків у зоні землетрусу було зруйновано, і вони підлягають негайному знесенню.

Ердоган також додав, що 98% зруйнованих будівель було збудовано до 1999 року. При цьому він наголосив, що вже у березні розпочнеться будівництво 30 тисяч будинків.

"Ми відновимо кожен будинок, кожне робоче місце, яке землетрус зруйнувало або зробило непридатним для проживання, і передамо їх бенефіціарам. Будівництво всіх будинків, які ми збудуємо далеко від ліній розлому, розпочнеться поступово протягом кількох місяців", - сказав Ердоган.

Президент також додав, що турецька влада виділить по 100 тисяч лір (понад 6,5 тисяч доларів) готівкою родичам загиблих внаслідок землетрусу для їх невідкладних потреб.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Внаслідок землетрусів у Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

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