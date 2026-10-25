"Високих очікувань немає": у Путіна зробили нову заяву про переговори з Україною та США
Росія готова відновити тристоронні переговори з Україною та США після 4 листопада. Однак високих очікувань від цієї зустрічі не повинно бути.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, якого цитують російські ЗМІ.
"Запланована найближчим часом зустріч Росія - США - Україна буде попередньою. Високих очікувань від неї не повинно бути", - сказав Ушаков.
За його словами, "сторонам ще потрібно докласти зусиль, щоб досягти мирної угоди щодо України".
Помічник Путіна також заявив, що Росія готова відновити переговори у тристоронньому форматі після 4 листопада.
Водночас він додав, що про врегулювання війни в Україні потрібно говорити ще й з Європою. Її позиція може бути ключовою.
За його словами, "США поки що не вдається чинити тиск на Київ і змусити його піти на мир".
"І раніше, після Анкоріджа, складалося враження, що американська адміністрація може щось таке нав’язати й змусити Київ виконати. Але поки що це якось не виходило. Бо недостатньо говорити лише з Києвом, треба говорити з усією Європою, яка повністю підтримує Київ", - сказав Ушаков.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, наступний раунд переговорів між делегаціями України, США та Росії може відбутися у першій половині листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) або Швейцарії.
У Кремлі раніше заявляли, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі.
Про це місце зустрічі раніше казав і президент України Володимир Зеленський.