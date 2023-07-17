Резніков назвав дату наступного "Рамштайну"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що нове, 14-те, засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у вівторок 18 липня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у своїй колонці для LIGA.net .

Резніков розповів, що після саміту НАТО у Вільнюсі він взяв невелику перерву від діяльності у публічному просторі. Однак міністр задоволений зустріччю Альянсу.

Окрім цього він повідомив, що нове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 18 липня.

"Нагадаю, щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, я спочатку чув "ні, цього не буде, це неможливо". По факту - можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості. 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн", - написав він.

Однак що саме буде обговорюватись на зустрічі - він не уточнив.

13-та зустріч в форматі "Рамштайн"

15-го червня 2023 року в Брюсселі відбулася 13 зустріч у форматі "Рамштайн", на ній обговорили поточні військові потреби України і надали необхідну допомогу.

На цьому "Рамштайні", зокрема, обговорювали коаліцію літаків та навчання українських пілотів. За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, їх навчання вже стартували.

Також Британія, Данія, Нідерланди та США заявили про новий пакет військової допомоги Україні. До нього ввійшли системи ППО і ракети малої та середньої дальності до них.

Подробиці про засідання "Рамштайну" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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