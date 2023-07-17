У Росії заявили про припинення дії "зернової угоди"

У Кремлі відмовилися від продовження "зернової угоди", дія якої завершується вже сьогодні, 17 липня.

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна.

"Домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено, вона зупинена", - сказав Пєсков пропагандистським російським ЗМІ.

За його словами, Росія нібито негайно повернеться до "зернової угоди", але за умови, що її "домовленості буде виконано".

Як передають прокремлівські видання, також Пєсков негативно відповів на запитання, чи здатний вплинути вибух на Кримському мості на "зернову угоду".

Згодом представниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Росія сьогодні нібито "офіційно повідомила Туреччину та Україн про заперечення проти продовження "зернової угоди".

Варто зазначити, що у рамках цієї угоди Україна не веде прямих перемовин з Росією.

Українська сторона обговорює питання з Туреччиною та ООН, а ті своєю чергою ведуть окремі перемовини з РФ.

Зернова угода припиняє дію?

Нагадаємо, що востаннє Україна, Туреччина, ООН та Росія домовилися продовжити дію "зернової угоди" у травні цього року.

Зокрема, 17 травня її дію було продовжено на 60 днів. При цьому російська сторона висувала свої вимоги, які у підсумку, як жалілися у РФ, не задовольнили.

Під час останніх місяців росіяни заявляли, що "не бачать перспектив продовження угоди в липні". При цьому українська сторона попереджала, що не бачить готовності РФ продовжувати зернову ініціативу.

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