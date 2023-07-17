Сенцов потрапив під обстріл на першому бойовому завданні після контузії

Колишній політв'язень Кремля, український режисер та військовий Олег Сенцов потрапив під ворожий артилерійський обстріл на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Facebook .

"Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл", - написав він.

Сенцов зазначив, що бойова машина піхоти Bradley знов врятувала життя українським військовим.

Втім, троє наших захисників отримали поранення - в основному уламками.

"З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди. У інших хлопців теж все добре - запорізькі лікарі знають свою справу, дякую!" - написав режисер.

Фото: Сенцов потрапив під обстріл на фронті (facebook.com/oleg.sentsov)

Травма Сенцова

8 липня військовий отримав контузію на фронті. Тоді в результаті російської атаки троє українських військових отримали поранення.

Зазначимо, що Сенцов воює у складі 47 окремої механізованої бригади ЗСУ, він має звання молодший лейтенант.

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