Окупанти обстріляли Білозерку в Херсонській області: є поранена

Російські війська сьогодні, 17 липня, завдали удару по Білозерці в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала місцева жителька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

"Через російський удар по Білозерці постраждала місцева жителька", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один із ворожих снарядів поцілив на подвірʼя потерпілої. У 56-річної жінки діагностували поранення середнього ступеня тяжкості.

Фото: Білозерка (deepstatemap.live)

"Бригада "швидкої" доставила її до медзакладу, де лікарі надають постраждалій необхідну допомогу", - додали в ОВА.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації українськими військовими Херсону, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Вчора російські військові обстріляли приватні будинки села Розлив, Херсонської області. В результаті цього постраждали цивільні.

А сьогодні окупанти завдали ударів по Білозерській громаді в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.