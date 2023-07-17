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Окупанти обстріляли Білозерку в Херсонській області: є поранена

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Білозерка, Понеділок 17 липня 2023 19:35
Окупанти обстріляли Білозерку в Херсонській області: є поранена Фото: Автомобіль медиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 17 липня, завдали удару по Білозерці в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала місцева жителька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Через російський удар по Білозерці постраждала місцева жителька", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один із ворожих снарядів поцілив на подвірʼя потерпілої. У 56-річної жінки діагностували поранення середнього ступеня тяжкості.

Окупанти обстріляли Білозерку в Херсонській області: є поранена

Фото: Білозерка (deepstatemap.live)

"Бригада "швидкої" доставила її до медзакладу, де лікарі надають постраждалій необхідну допомогу", - додали в ОВА.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації українськими військовими Херсону, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Вчора російські військові обстріляли приватні будинки села Розлив, Херсонської області. В результаті цього постраждали цивільні.

А сьогодні окупанти завдали ударів по Білозерській громаді в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

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