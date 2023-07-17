Британія тепер зможе конфіскувати яхти і літаки у російських олігархів: подробиці

Британія посилила санкції проти російських олігархів, що тепер дасть їй змогу конфіскувати яхти і літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на санкційний список Британії .

Зазначається, що санкції було посилено щодо таких осіб:

Віктора Вексельберга;

Аркадія Ротенберга;

Геннадія Тимченка;

глави банку ВТБ Андрія Костіна.

Влада Британії тепер зможе конфісковувати у них яхти, приватні літаки та інші транспортні засоби.

Кого ще торкнулися такі обмеження

Згідно з документом, санкції також посилено щодо:

гендиректора "Рособоронекспорту" Олександра Міхєєва;

сина сенатора Сулеймана Керімова підприємця Саїда Керімова;

основного власника Магнітогорського металургійного комбінату Віктора Рашникова;

колишньої дружини глави "Роснефти" Ігоря Сєчіна Марини Сєчіної;

екс-депутата Верховної ради України Віктора Медведчука.

Санкції Британії щодо росіян

Ще у березні 2022 року Великобританія заарештувала першу суперяхту в рамках санкцій проти Російської Федерації. Ймовірно, судно належить одному з російських олігархів.

Також повідомлялось, що журналісти виявили численні об'єкти нерухомості Великобританії, які належать російським підсанкційним олігархам. Сумарна вартість власності сягає понад 1 млрд доларів.

Сьогодні Велика Британія анонсувала санкції проти 14 росіян причетних до незаконної депортації українських дітей.