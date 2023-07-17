Британія тепер зможе конфіскувати яхти і літаки у російських олігархів: подробиці
Британія посилила санкції проти російських олігархів, що тепер дасть їй змогу конфіскувати яхти і літаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на санкційний список Британії.
Зазначається, що санкції було посилено щодо таких осіб:
- Віктора Вексельберга;
- Аркадія Ротенберга;
- Геннадія Тимченка;
- глави банку ВТБ Андрія Костіна.
Влада Британії тепер зможе конфісковувати у них яхти, приватні літаки та інші транспортні засоби.
Кого ще торкнулися такі обмеження
Згідно з документом, санкції також посилено щодо:
- гендиректора "Рособоронекспорту" Олександра Міхєєва;
- сина сенатора Сулеймана Керімова підприємця Саїда Керімова;
- основного власника Магнітогорського металургійного комбінату Віктора Рашникова;
- колишньої дружини глави "Роснефти" Ігоря Сєчіна Марини Сєчіної;
- екс-депутата Верховної ради України Віктора Медведчука.
Санкції Британії щодо росіян
Ще у березні 2022 року Великобританія заарештувала першу суперяхту в рамках санкцій проти Російської Федерації. Ймовірно, судно належить одному з російських олігархів.
Також повідомлялось, що журналісти виявили численні об'єкти нерухомості Великобританії, які належать російським підсанкційним олігархам. Сумарна вартість власності сягає понад 1 млрд доларів.
Сьогодні Велика Британія анонсувала санкції проти 14 росіян причетних до незаконної депортації українських дітей.
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