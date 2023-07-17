Українські військові знищили російську артсистему "Тюльпан" з HIMARS під Бахмутом (відео)

Під Бахмутом українські військові знищили російську артилерійську систему "Тюльпан". Для цього ЗСУ використали РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю окрему штурмову бригаду .

"Аеророзвідка Третьої окремої штурмової бригади у взаємодії з тактичною групою "Адам" виявили та завдали удару по російському 240-мм самохідному міномету під Бахмутом", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли військові, така зброя ворога призначена для ураження найбільш укріплених фортифікацій, укриттів, командних пунктів та інших артзасобів.

"Тепер один зі зразків - знешкоджено безповоротно", - констатували вони.

HIMARS в Україні

HIMARS досить часто використовують українські військові для завдання ударів по ворожих позиціях росіян на фронті. Зокрема, ЗСУ вдало застосовують РСЗВ HIMARS у тактиці "стріляй та біжи". Саме її використали під час удару по гуртожитку з окупантами у Макіївці. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російську армію і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.