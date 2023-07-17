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ЗСУ звільнили 7 кв.км на Бахмутському напрямку, а РФ наступає під Куп'янськом, - Маляр

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Україна, Понеділок 17 липня 2023 08:56
ЗСУ звільнили 7 кв.км на Бахмутському напрямку, а РФ наступає під Куп'янськом, - Маляр Фото: ЗСУ звільнили 7 кв.км на Бахмутському напрямку, а РФ наступає під Куп'янськом (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень ЗСУ вдалося звільнити 7 кв. км на Бахмутському напрямку, а окупанти з кінця тижня активно наступають на Куп'янському напрямку, маючи намір витіснити ЗСУ за річку Оскіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

Ситуація на Бахмутському напрямку

За словами Маляр, на Бахмутському напрямку тривають наступальні дії.

"На південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня ми щодня просувались. За тиждень, що минув, в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнено територію 7 кв.км", - розповіла вона.

Маляр зазначила, що загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 кв.км.

Ситуація на Куп'янському напрямку

"Ворог активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку Харківської області. Наші війська в обороні, чинять потужний опір. Ситуація складна. Зараз тривають гарячі бої", - розповіла заступниця міністра оборони.

Тактика ворога

Як пояснила Маляр, наразі противник здійснює пошук слабких місць в обороні українських сил, активно веде штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл.

ЗСУ звільнили 7 кв.км на Бахмутському напрямку, а РФ наступає під Куп'янськом, - Маляр

"Задачі у ворога дві: повернути втрачені позиції та примусити нас перекинути туди резерви з інших напрямків", - пояснила Маляр.

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку противник продовжував безуспішні штурмові дії з метою витіснення ЗСУ в районі Серебрянського лісу, успіху не мав.

Ситуація на фронті на ранок

Росія зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. ЗСУ завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Зокрема, ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському та Бердянському напрямах.

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Бахмут Купянск
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