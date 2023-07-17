ЗСУ місцями прорвали першу лінію оборони на півдні, - експерт

"На трьох напрямках - на Василівському, Токмацькому та Бердянському - передові підрозділи Збройних сил України проводять наступальні дії. Темпи і розмах наступу поки мінімальний. Противник зараз намагається втримати смугу забезпечення і місцями першу лінію оборони", - сказав він.

Машовець зазначив, що нашим бійцям вже вдалося місцями пройти першу лінію оборони. При цьому він зауважив, що не можна плутати першу лінію оборони та головну.

"Якщо українські війська прорвуть головну лінію оборони, то, звісно, що темпи та розмах їхнього наступу можуть збільшитись, причому різко й "раптово" - це очевидно. Але противник у цьому сенсі створив у південній операційній зоні ешелоновану та підготовлену оборону", - сказав він.

Військовий експерт зауважив, що не можна впевнено стверджувати, якої оборона якості та щільності, адже українські захисники ще до неї не дійшли. При цьому він вважає можливим, що в окупантів є лише перша лінія, але за нею решта "ліній" існують лише на папері заради звітності.

Проте Машовець зазначив, що в оцінці можливостей Сил оборони варто виходити з того, що у росіян головна лінія оборони обладнана усіма необхідними елементами: мінно-вибуховими загородженнями, фортифікаційними спорудами, укріпленими позиціями для піхоти та захищеними вогневими позиціями для засобів ураження.

"В реальності їх може й не бути, тобто це може бути, наприклад, лише складовою дезінформаційної кампанії, або ж російські посадовці могли взагалі розікрасти ресурси і гроші, виділені на її обладнання. Але поки давайте виходити з того, що вона цілком реальна і є такою, якою їй належить бути, з усіма елементами. Як ЗСУ дійдуть до головної лінії оборони - тоді вже стане зрозумілою її реальна "якість"", - додав він.

Ще одним фактором є те, чи вистачить у російського командування в південній операційній зоні військ, оперативних резервів, щоб зайняти конкретними формуваннями цю лінію оборони, при необхідності.

Ситуація на фронті

Українські військові продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

За тиждень наші бійці просунулися в глиб противника на 10,9 кв.км.

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