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Путін зробив цинічну заяву щодо атаки на Кримській міст та пригрозив "відповіддю"

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Понеділок 17 липня 2023 20:15
Путін зробив цинічну заяву щодо атаки на Кримській міст та пригрозив "відповіддю" Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін, що його країна не використовує Кримський міст для перевезення військових та їх техніки для війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву глави Кремля наводять російські пропагандистькі Telegram-канали.

"Те, що сталося, - це черговий терористичний акт київського режиму, це злочин безглуздий, оскільки Кримський міст давно не використовують для військових перевезень", - сказав Путін.

Водночас диктатор заявив, що міністерство оборони Росія вже готує відповідь. Також Путін підтвердив, що міст зазнав значних пошкоджень, через це було зупинено рух авто та потягів по мосту.

Путін вкотре доручив ФСБ вжити заходів щодо підвищення безпеки мосту, бо вважає його стратегічно важливим.

Атака на Кримський міст

Сьогодні вночі на Кримському мосту пролунали вибухи. Попередньо один проліт мосту у бік Тамані був зруйнований, ще один у напрямку Керчі - пошкоджений. Росіяни перекрили автомобільні та залізничні колії.

Джерела РБК-Україна повідомили, що міст атакували надводними дронами, це була спецоперація СБУ та Військово-морських сил ЗСУ.

Після цього в СБУ нагадали, що Кримський міст - це це один із транспортних коридорів військових поставок для росіян, а традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога.

При цьому в Росії назвали інцидент терактом.

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