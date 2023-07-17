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Дощі з грозами та спека до +35: прогноз погоди в Україні на тиждень

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Понеділок 17 липня 2023 16:12
Дощі з грозами та спека до +35: прогноз погоди в Україні на тиждень Фото: в Україні очікуються дощі з грозами та спека (freepik)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні буде дощовою та спекотною цього тижня з 18 по 21 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

Завтра вночі у західних та Житомирській областях, а вранці та вдень в Україні, крім південного сходу, очікуються короткочасні дощі та грози. При цьому у більшості центральних, Сумській та Харківській областях вдень при грозах місцями прогнозуються шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +16 +21 градус, а вдень у західних та північних областях очікується +23 +28, на решті території +29 +34.

У середу, 19 липня, буде без опадів, лише вночі у південно-східних областях, а вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями прогнозуються грозові дощі. При цьому у четвер, 20 липня, в Україні, крім південно-східної частини, будуть короткочасні дощі з грозами.

Температура повітря вночі становитиме +12 +19, а вдень +23 +29 градусів, на півдні країни підніметься до +33.

У пʼятницю, 21 липня, вночі на сході та місцями на півдні країни, а вдень в Карпатському регіоні очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території України буде без опадів.

Температура повітря у південній частині вночі буде +17 +22 градуси, а вдень +30 +35. На решті території вночі очікується +13 +19 градусів, а вдень +23 +29.

Нагадаємо, що синоптики попереджали, що незабаром до України прийде спека з Сахари, очікуються нові температурні рекорди.

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