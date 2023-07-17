"Зливав" дані про наслідки обстрілу Краматорська 27 червня. Затримали ще одного агента РФ

СБУ затримала інформатора, який "звітував" ФСБ про наслідки російського удару по кафе у Краматорську 27 червня, коли загинули 12 людей. Це завдання він отримав одразу після повітряної атаки на місто.

"Контррозвідники Служби безпеки затримали на Донеччині інформатора ФСБ, який збирав розвіддані про наслідки ракетного удару РФ по кафе у центрі Краматорська 27 червня", - йдеться в повідомленні.

При цьому найбільше ФСБ цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих людей внаслідок вогневого ураження. Також агресор намагався отримати максимум відомостей щодо можливої приналежності потерпілих до Сил оборони України.

Крім вказаного факту інформатор ФСБ приховано відслідковував місця базування та переміщення українських захисників на території прифронтового міста.

"Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки нових повітряних ударів по регіону. Служба безпеки викрила і затримала зловмисника під час виконання ним нового ворожого завдання у Краматорську", - додали в СБУ.

За даними слідства, інформатором ФСБ виявився місцевий житель, якого спецслужба РФ залучила до співпраці навесні цього року. У поле зору агресора він потрапив через власні антиукраїнські коментарі в різних Телеграм-каналах.

Подальшу комунікацію здійснювали через месенджер. Для конспірації фігурант зареєстрував свій акаунт під вигаданим іменем. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру.

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Обстріл Краматорська 27 червня

27 червня, російські війська влаштували обстріл Краматорська Донецької області, атакувавши місто двома ракетами. Одна з них потрапила по центру міста, в будівлю місцевої піцерії, а друга - по приміському селищі Біленьке. Тоді загинули 12 людей, 65 осіб отримали поранення. Вже наступного дня, 28 червня, СБУ затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе в центрі Краматорська 27 червня. Ним виявився місцевий мешканець, працівник місцевого газотранспортного підприємства.