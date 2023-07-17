ua ru
Пн, 17 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ відкликає гарантії безпеки у Чорному морі. І виходить із центру у Стамбулі

Новость на русском →
Понеділок 17 липня 2023 14:54
РФ відкликає гарантії безпеки у Чорному морі. І виходить із центру у Стамбулі Ілюстративне фото: у РФ заявили про відкликання гарантії безпеки судноплавства через припинення "зернової угоди" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія "відкликає" гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Росії.

У Росії вкотре повторили свої тези про те, що Захід не виконує "обіцяних домовленостей" щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає "Россільгоспбанк" до системи SWIFT.

У країні-агресорі також придумали, що українське продовольство нібито вивозиться не в нужденні країни, а в держави з високим і вищим за середній рівень доходів, включаючи ЄС.

Так, Росія виступає проти подальшого продовження угоди та поінформувала про це турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН.

"Це означає відкликання гарантій безпеки судноплавства, згортання морського гуманітарного коридору, відновлення режиму тимчасово небезпечного району у північно-західній акваторії Чорного моря та розформування СКЦ у Стамбулі. Без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня", - сказано.

При цьому в Росії допускають поновлення "зернового коридору".

"Якщо ж у західних столицях реально дорожать "чорноморською ініціативою", то нехай серйозно замисляться над виконанням своїх зобов'язань та реальним вилученням з-під санкцій російських добрив та продовольства. Тільки при отриманні конкретних результатів, а не обіцянок та запевнень Росія буде готова розглянути відновлення "угоди", - додають у МЗС країни-агресора.

Припинення "зернової угоди"

Сьогодні прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернового договору" фактично припинені.

Посольство РФ у Білорусі передало Україні ноту, в якій заявило, що ініціатива має бути повністю припинена з 18 липня.

При цьому президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб угода тривала. Він планує обговорити ініціативу на зустрічі з диктатором у серпні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація зерновий коридор
NEWS
Кримський міст знову "втомився". Головне про нові вибухи та чи порушили вони логістику РФ
Кримський міст знову "втомився". Головне про нові вибухи та чи порушили вони логістику РФ
DAILY
Костянтин Машовець: Результати літньої кампанії вплинуть на загальний хід і зміст війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Результати літньої кампанії вплинуть на загальний хід і зміст війни