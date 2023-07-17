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Україна готова продовжувати "зернову угоду", треба відповідь Туреччини та ООН, - Зеленський

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Понеділок 17 липня 2023 16:29
Україна готова продовжувати "зернову угоду", треба відповідь Туреччини та ООН, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна готова продовжувати дію "зернової угоди". Однак для цього потрібна відповідь Туреччини та ООН.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прессекретаря президента Сергія Нікіфорова в Facebook.

"У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода - Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, - вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей", - заявив він.

Зеленський дав розпорядження підготувати офіційні сигнали до ООН і до Туреччини щодо угоди.

"Я дав розпорядження нашому Міністерству закордонних справ, після офіційного сигналу Російської Федерації, підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як Президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу", - зазначив президент.

Він додав, що навіть без Росії треба робити все, щоб Україна могла використовувати чорноморський коридор.

"Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, - то всі готові продовжувати постачання зерна", - підкреслив Зеленський.

"Зернова угода"

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

Після початку повномасштабного вторгнення окупанти почали блокувати українські порти. Пізніше Туреччина та ООН підписали окремі угоди з Україною та Росією щодо "зернового коридору" у Чорному морі, які передбачає експорт українського продовольства.

Дія ініціативи кілька разів продовжувалась. Однак щоразу, перед тим як терміни спливали, РФ заявляла, що не продовжуватиме роботу "коридору" і намагалася продавити винятки із санкцій чи додаткові можливості для російського експорту. Але так і не досягала результату.

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Володимир Зеленський зерновий коридор Війна Росії проти України
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